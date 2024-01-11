دبي تحتضن مركز «WEMIX PLAY» العالمي لألعاب «الويب 3»

أعلنت كل من «وي ميد» WEMADE، شركة الألعاب العالمية، التي تعمل انطلاقاً من مقرها الرئيسي في كوريا الجنوبية والمدرجة ضمن بورصة «كوسداك»، ومركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، المركز العالمي الرائد في مجال التكنولوجيا والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا عن إبرامهما شراكة استراتيجية لبناء مركز WEMIX PLAY، وهو مركز عالمي مختص بألعاب «الويب 3»، وتهدف هذه المبادرة إلى تعزيز تطوير منظومة الألعاب في دبي، ودعم «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033»، لتعزيز مكانة دبي بين أفضل 10 مراكز عالمية لقطاع الألعاب العالمية.

وقد رحب «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، الذي يعزز الابتكار والمشاريع والمواهب في مختلف القطاعات، بانضمام WEMADE باعتبارها أول شركة ألعاب من كوريا الجنوبية تنضم وتستفيد من البرامج والمسرّعات ومجتمع الابتكار والأطر التنظيمية الداعمة، التي توفرها المنظومة التمكينية للمركز، كما تهدف الشراكة إلى توسيع المنظومة البيئية لمركز WEMIX PLAY.

ويسعى التعاون بين كل من «إنوفيشن هب»

وWEMADE التركيز على العديد من المبادرات الأساسية، بما في ذلك إنشاء مركز WEMIX PLAY داخل «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي لضم شركات ألعاب «الويب 3»، وفي إطار الاستفادة القصوى من هذه الفرصة المهمة بشكل كامل سيتم إنشاء صندوق استثماري بقيمة 100 مليون دولار، حيث ستقوم WEMADE، بقيادة جهود تعزيز نشاط الصندوق وتوفير انطلاقة سوقية متينة لمطوري ألعاب «الويب 3»، وسيشمل الدعم المُقدم من قبل الصندوق تسهيل وصول مطوري ألعاب «الويب 3» إلى الملايين من لاعبي ألعاب «الويب 3» النشطين على منصة WEMIX PLAY، وهي منصة الألعاب الأصلية لـWEMADE لألعاب «الويب 3»، حيث يضم حالياً أكثر من 65 لعبة، تم تطويرها من قبل مطورين خارجيين، إلى جانب عناوين IP الرئيسية التابعة لـWEMADE.

وبموجب هذه الشراكة ستقوم WEMADE و«إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي بتنظيم فعالية في مجال «الويب 3» في دبي، والتي من المتوقع أن يتم عقدها في الربع الأول من عام 2024.

وأكد هنري تشانغ، الرئيس التنفيذي فيWEMADE، أهمية هذه الخطوة، قائلاً: «تبرز دولة الإمارات واحدة من أكثر المراكز الديناميكية والداعمة للابتكار، ويؤكد تعاون WEMADE مع «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي لإنشاء مركز WEMIX PLAY حرصنا على المساهمة في تعزيز مكانة دبي مركزاً عالمياً لألعاب «الويب 3»، وتوفير بيئة تمكينية لمطوري الألعاب واستوديوهات الألعاب العالمية للاستفادة من المزايا الفريدة، التي تقدمها دبي في مجال تفعيل عملية التوزيع العالمي لألعابهم».

من جهته قال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي: «نرحب بعملاق الألعاب الكوري الجنوبي WEMADE ضمن منظومتنا الابتكارية المتكاملة في «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، ويأتي هذا التعاون في إطار جهودنا لترسيخ مكانتنا مركزاً عالمياً للابتكار، وللمساعدة في رعاية الجيل القادم من المواهب المتخصصة في قطاع الألعاب، لا سيما أن تسريع وتيرة التطور ضمن قطاع الألعاب سيؤدي إلى تعزيز المنظومة البيئية الرقمية للإمارة، بالإضافة إلى المساهمة في جهود التنويع الاقتصادي، وتعزيز مستويات التوظيف في هذا القطاع على مدى العقد المقبل، وذلك انسجاماً مع مستهدفات برنامج دبي للألعاب الإلكترونية 2033».

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