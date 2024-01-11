مكتوم بن محمد: نعمل على تطوير المنظومة القضائية وتمكين الكفاءات القانونية الإماراتية

ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، اجتماع المجلس الذي عُقد في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وذلك في إطار حرص سموه على المتابعة الدورية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها في الإمارة.

وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «ترأست اجتماع المجلس القضائي، حيث ناقشنا مجموعةً من المبادرات الرامية إلى تطوير منظومة العمل القضائي في الإمارة، واعتمدت مجموعة من القرارات».

وأضاف سموه: «كما صادقت على تعيين القضاة الجدد، وكرّمنا المفتشين القضائيين لدى جهاز التفتيش القضائي المنتهية فترة عملهم، لما قدموه من عطاء وإنجازات خلال الفترة الماضية».

وتابع سموه: «نعمل باستمرار على تطوير المنظومة القضائية وتمكين الكفاءات القانونية الإماراتية وتأهيلها وتقديرها بما يعزز نهضة مجتمع دبي واستقراره».

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالعمل القضائي في دبي، حيث صادَق سموه خلال الاجتماع على قرارات تعيين 10 قُضاة مواطنين في محاكم دبي، وإلحاق 20 من الكوادر الوطنية بالدورة التدريبية لمعهد دبي القضائي تمهيداً لتعيينهم وكلاء نيابة مساعدين بالنيابة العامة، حيث أكد سموه أهمية العمل على رفد السلك القضائي بالكفاءات القانونية الإماراتية، لاسيما الشباب منهم، وتأهيلهم وتمكينهم من التميز في هذا المجال الذي يعد من أهم ركائز نهضة المجتمع واستقراره.

وناقش سموه مع أعضاء المجلس خلال الاجتماع مجموعة من المبادرات الرامية إلى تطوير منظومة العمل القضائي في الإمارة، حيث اتخذ سموه مجموعة من القرارات، بشأن ما تم عرضه من جانب أعضاء السلطة القضائية.

وعلى هامش اجتماع مجلس دبي القضائي كرم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم المفتشين القضائيين لدى جهاز التفتيش القضائي المنتهية فترة عملهم، وأثنى سموه على جهودهم وما قدموه من عطاء خلال فترة عملهم بجهاز التفتيش القضائي، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.

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