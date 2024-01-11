مكتوم بن محمد: نعمل على تطوير المنظومة القضائية وتمكين الكفاءات القانونية الإماراتية

(MENAFN
- Al-Bayan)
ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي في إمارة دبي، اجتماع المجلس الذي عُقد في ديوان صاحب السمو حاكم دبي، وذلك في إطار حرص سموه على المتابعة الدورية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها في الإمارة.
وقال سموه، اليوم، عبر حسابه الرسمي في «إكس»: «ترأست اجتماع المجلس القضائي، حيث ناقشنا مجموعةً من المبادرات الرامية إلى تطوير منظومة العمل القضائي في الإمارة، واعتمدت مجموعة من القرارات».
وأضاف سموه: «كما صادقت على تعيين القضاة الجدد، وكرّمنا المفتشين القضائيين لدى جهاز التفتيش القضائي المنتهية فترة عملهم، لما قدموه من عطاء وإنجازات خلال الفترة الماضية».
وتابع سموه: «نعمل باستمرار على تطوير المنظومة القضائية وتمكين الكفاءات القانونية الإماراتية وتأهيلها وتقديرها بما يعزز نهضة مجتمع دبي واستقراره».
وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المتعلقة بالعمل القضائي في دبي، حيث صادَق سموه خلال الاجتماع على قرارات تعيين 10 قُضاة مواطنين في محاكم دبي، وإلحاق 20 من الكوادر الوطنية بالدورة التدريبية لمعهد دبي القضائي تمهيداً لتعيينهم وكلاء نيابة مساعدين بالنيابة العامة، حيث أكد سموه أهمية العمل على رفد السلك القضائي بالكفاءات القانونية الإماراتية، لاسيما الشباب منهم، وتأهيلهم وتمكينهم من التميز في هذا المجال الذي يعد من أهم ركائز نهضة المجتمع واستقراره.
وناقش سموه مع أعضاء المجلس خلال الاجتماع مجموعة من المبادرات الرامية إلى تطوير منظومة العمل القضائي في الإمارة، حيث اتخذ سموه مجموعة من القرارات، بشأن ما تم عرضه من جانب أعضاء السلطة القضائية.
وعلى هامش اجتماع مجلس دبي القضائي كرم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم المفتشين القضائيين لدى جهاز التفتيش القضائي المنتهية فترة عملهم، وأثنى سموه على جهودهم وما قدموه من عطاء خلال فترة عملهم بجهاز التفتيش القضائي، متمنياً لهم دوام التوفيق والسداد.
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