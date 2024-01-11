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مقتل فلسطيني وإصابة آخرين برصاص إسرائيلي في الضفة الغربية

1/11/2024 8:00:47 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قُتل فلسطيني وأصيب آخران، اليوم، برصاص القوات الإسرائيلية في بلدة جبع جنوب جنين بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، اليوم، عن مصادر محلية قولها إن «أسيراً محرراً (37 عاماً) استشهد برصاص الاحتلال، عقب محاصرة منزله في البلدة».

وأضافت أن «شابين أصيبا برصاص الاحتلال خلال عملية الاقتحام، واعتقلت أحدهما، كما اعتقلت مواطناً بهدف الضغط على نجله، ليسلّم نفسه».

ووفق المصادر، حاصرت وحدات خاصة إسرائيلية منزلاً، بمساندة قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فيما اعتلى القناصة أسطح المنازل، وسط اندلاع مواجهات.

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