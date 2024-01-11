أجواء باردة في أغلب المناطق اليوم وانخفاض درجات الحرارة غدًا

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 9 كانون الثاني (بترا)-تكون الأجواء اليوم الثلاثاء باردة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات عالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الأربعاء، انخفاض على درجات الحرارة، وتكون الأجواء باردة في أغلب المناطق ومائلة قليلا للدفء في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط في ساعات الظهيرة قد تؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.

ويتعمق الخميس، تأثير الهواء البارد والرطب على المملكة، حيث توالي درجات الحرارة انخفاضها، وتكون الأجواء باردة وغائمة بوجه عام ماطرة بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة قد تكون لفترة محدودة غزيرة أحيانا، ويتوقع أن تشهد أجزاء محدودة من شرق وجنوب وغرب المملكة زخات من المطر لفترة قصيرة، وتكون الرياح غربية نشطة السرعة تؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.

كما تبقى المملكة الجمعة، تحت تأثير بقايا الهواء البارد والرطب، وتكون الأجواء باردة وغائمة جزئيا إلى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والآخر في شمال ووسط المملكة، وأجزاء محدودة من المناطق الشرقية قد تكون في ساعات الصباح في شمال ووسط المملكة ولفترة قصيرة غزيرة أحيانا، وتكون الرياح غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، واعتبارا من ساعات المساء تضعف فرصة هطول المطر، وتتناقص الغيوم تدريجيا، وتخف سرعة الرياح، وتتحول إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة، ويتوقع في ساعات الليل تشكل الضباب فوق الجبال.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 - 7 درجات مئوية، وفي غرب عمان 16 - 5، وفي المرتفعات الشمالية 15 - 6، وفي مرتفعات الشراة 17 - 5، وفي مناطق البادية 20 - 6، وفي مناطق السهول 19 - 8، وفي الأغوار الشمالية 25 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 26 - 12، وفي البحر الميت 26 - 12، وفي خليج العقبة 28 - 13 درجة مئوية.

-- (بترا)

م ح/ف ج

09/01/2024 06:34:23