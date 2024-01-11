الاسير المحرر الدرعاوي لـ PNN- اناشد مؤسسات المجتمع الدولي وحقوق الإنسان بإنقاذ الاسرى

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- أفرجت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس، عن الاسير جميل الدرعاوي (43 عاما) من قرية الشواورة شرق مدينة بيت لحم، بعد قضاءه 18 عاما في السجن.

وأفاد الدرعاوي ، إنه تعرض قبل يومين لاعتداء بالضرب المبرح من السجانين، ما استدعى نقله إلى المستشفى، مضيفاً أن بعد ما أنهى محكوميته، قام السجانين بالاعتداء عليه مجددا صباح اليوم قبل لحظات من الإفراج عنه.

وأكد أن إدارة سجون الاحتل ال صعّدت انتهاكاتها بحق المعتقلين منذ السابع من تشرين الأول الماضي، إذ يتعرضون لتعذيب قاسٍ، ووصف السجون اليوم بأنها كالمقابر، إلى جانب الوضع

الصحي السيئ جدا الذي يعانيه العديد من المعتقلين.

وأضاف الدرعاوي أن بعض السجناء يعانون من امراض صحية مزمنة، وأكثر من يعانون هم من لديهم مرض السكري، لا يتم تقديم الانسولين لهم بشكل دوري، وهذا ما نتج عنه حالات اغماء كثيرة،





بالنسبة الجانب الغذائي، إن الطعام الذي يقدم للاسرى ليس صحياَـ ومع ذلك يقومون السجانين بالتقاط الصور للاسرى وهم يأكلون، ليثبتوا ادعائتهم بأنهم يقومون باطعامهم والاهتمام بهم.

أما على الصعيد الجسدي يتعرض السجناء للضرب المبرح داخل السجن بشكل شبه يومي، نتج عنه ما بين 5-6 شهداء تعرضوا للقتل المتعمد على إثر تعرضهم للتعذيب والضرب المبرح بالفأس والعصي.



وأشار الدرعاوي إلى أنه تعرض

بداية اعتقاله لتحقيق عسكري بإستخدام كل أشكال التعذيب القاسية والمحرمة دوليًا، مشيراً الى أنه نتج عن ذلك بعض الاعاقات الجسدية، ما أدى إلى خلع في الفك والكتف،وألم حاد في العامود الفقري، مما تسبب بعدم قدرته على الوقوف أو السير لمدة طويلة، بالاضافة إلى أنه فقد البصر في عينه اليمنى، فيما حُرم من تلقي العلاج. علماً بأنه استمر 40 يومًا في التحقيق قبل أن ينقل إلى أقسام الأسرى في سجن "عوفر".

ولفت الى أن أكبر مشكلة يجب أن يتم النظر اليها، هي رسالة الاسرى داخل سجون الاحتلال، التي تقول“أنقذونا وأستمعوا لصرخاتنا”، فالاسرى يتعرضون للموت البطيء حيث فقدوا“أطنان”من الدماء أثناء تعذيبهم، خصوصا في الاربع الاشهر الاخيرة منذ 7 /أكتوبر ، بسبب السياسة القاسية والعنيفة داخل السجون الاسرائيلية.

وأضاف الدرعاوي أن الاسرى ممنوعين بشكل قطعي عن الاخبار وما يحدث في غزة تحديداً،

وكان حراس السجن يتفاخرون بسخرية، بقتلهم بما يقارب 30 الف شهيد، والاف الاصابات، وأنهم دمروا 80% من قطاع غزة وأصبح ركاماً.

وأوضح أن هذه سياسية من سياسيات الاحتلال التي هدفها الرئيسي هو تثبيط عزيمة الاسير الفلسطيني وإحباطه، وتوصيل رسالة للاسرى وللمواطنين الفلسطينين المقاومين لهذا الاحتلال العدواني والرافض له، أنه سيتعرضون للضرب والضغط في السجن، وأن مصير أي فلسطيني هو الموت فقط.وهذا ما يفضله الاحتلال.

وأختتم الاسير المحرر الدرعاوي برسالته المهمة بأنه“يجب على مؤسسات المجتمع الدولي وحقوق الانسان أن يقوموا بأنقاذ الأسرى ومساعدتهم بشكل فوري وسريع، وفتح لجان تحقيق داخل السجون الاسرائيلية. لان ما يحدث داخلها ليس بوضع طبيعي مطلقا، وأن 18 عاما ونصف بأسره لم تكن عنيفة وسيئة بمقدار 4 شهور الاخيرة في العدوان على غزة”.