استشهاد أسير محرر برصاص الاحتلال في جبع جنوب جنين

(MENAFN
- Palestine News Network )
جنين/PNN– استشهد أسير محرر، ظهر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، في بلدة جبع جنوب جنين.
وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الأسير المحرر مجدي عوني فشافشة (37 عاما) برصاص الاحتلال، عقب محاصرة منزله في البلدة.
وكانت وحدات خاصة إسرائيلية "مستعربون" قد حاصرت منزلا، بمساندة قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فيما اعتلى القناصة أسطح المنازل، وسط إندلاع مواجهات.
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