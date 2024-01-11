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استشهاد أسير محرر برصاص الاحتلال في جبع جنوب جنين

1/11/2024 7:15:46 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN– استشهد أسير محرر، ظهر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي، في بلدة جبع جنوب جنين.

وأفادت مصادر محلية، باستشهاد الأسير المحرر مجدي عوني فشافشة (37 عاما) برصاص الاحتلال، عقب محاصرة منزله في البلدة.

وكانت وحدات خاصة إسرائيلية "مستعربون" قد حاصرت منزلا، بمساندة قوات كبيرة من جيش الاحتلال، فيما اعتلى القناصة أسطح المنازل، وسط إندلاع مواجهات.

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