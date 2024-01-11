بلينكن يلتقي السيسي في ختام جولته في الشرق الأوسط

MENAFN - Palestine News Network ) القاهرة/PNN-التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة اليوم الخميس في ختام جولة دبلوماسية مكوكية شملت إسرائيل وجيرانها لبحث الحرب في غزة.

وجاءت الزيارة بعد يوم من لقاء السيسي بالعاهل الأردني الملك عبد الله، والرئيس محمود عباس في العقبة في وقت تسعى فيه واشنطن إلى وضع حد لإراقة الدماء في قطاع غزة في ظل التهديد بامتداد الصراع إلى لبنان والعراق والممرات الملاحية بالبحر الأحمر.

وحذرت مصر والأردن بعد المحادثات من أن الحملة الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في غزة، يجب ألا تؤدي إلى تهجير سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة أو أن تنتهي باحتلال إسرائيل للقطاع.

وجاء بلينكن، الذي زار تسع دول والضفة الغربية في أسبوع، لإسرائيل بتصور مبدئي مفاده أن تسهم دول الجوار في إعادة تأهيل قطاع غزة بعد الحرب وتواصل التكامل الاقتصادي مع إسرائيل، بشرط التزام إسرائيل بالسماح في نهاية المطاف بقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وستشمل تلك الدولة قطاع غزة والضفة الغربية، حيث التقى بلينكن بالرئيس عباس في مقر السلطة الفلسطينية في رام الله أمس الأربعاء.

وتريد واشنطن من السلطة الفلسطينية أن تقوم بإصلاحات وتستعيد مصداقيتها من أجل تولي شؤون قطاع غزة إذا حققت إسرائيل هدفها المتمثل في القضاء على حماس التي تدير القطاع منذ عام 2007.

ومن المرجح أن يناقش بلينكن في القاهرة المحادثات الجارية مع حماس بوساطة مصر وقطر.

وقال لشبكة "إن.بي.سي" في مقابلة يوم الثلاثاء إنه يأمل أن تشارك حماس في محادثات بشأن إطلاق سراح المزيد من الرهائن.

ولم يستمر اتفاق سابق تضمن وقفاً مؤقتاً للقتال وإطلاق سراح أكثر من 100 من المحتجزين.



