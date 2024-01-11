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تشييع جثمان الشهيد فهيم الخطيب إلى مثواه الأخير في بيتونيا غرب رام الله

1/11/2024 7:15:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN- شيع أبناء شعبنا في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الخميس، جثمان الشهيد فهيم أحمد فهيم الخطيب (25 عاما)، إلى مثواه الأخير في مقبرة بلدة بيتونيا، غرب رام الله.

وانطلق موكب تشييع جثمان الشهيد من مجمع فلسطين الطبي برام الله، وصولا إلى منزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع عليه، ثم حُمل على الأكتاف إلى مسجد بيتونيا الكبير، حيث أديت عليه صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، قبل مواراته الثرى.

واستُشهد الشاب الخطيب، مساء أمس الأربعاء، متأثرا بإصابته بجروح حرجة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة رام الله قبل يومين.

والشهيد الخطيب متزوج وأب لطفل لم يتجاوز العامين.

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م.ز/س.ك


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