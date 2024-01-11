تشييع جثمان الشهيد فهيم الخطيب إلى مثواه الأخير في بيتونيا غرب رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/PNN- شيع أبناء شعبنا في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الخميس، جثمان الشهيد فهيم أحمد فهيم الخطيب (25 عاما)، إلى مثواه الأخير في مقبرة بلدة بيتونيا، غرب رام الله.
وانطلق موكب تشييع جثمان الشهيد من مجمع فلسطين الطبي برام الله، وصولا إلى منزل عائلته لإلقاء نظرة الوداع عليه، ثم حُمل على الأكتاف إلى مسجد بيتونيا الكبير، حيث أديت عليه صلاة الجنازة عقب صلاة الظهر، قبل مواراته الثرى.
واستُشهد الشاب الخطيب، مساء أمس الأربعاء، متأثرا بإصابته بجروح حرجة برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة رام الله قبل يومين.
والشهيد الخطيب متزوج وأب لطفل لم يتجاوز العامين.
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م.ز/س.ك
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