(MENAFN
- Al Mashhad) قناة ومنصّة "المشهد" تحتفل بالعام الأوّل لانطلاقتها
● طوني خليفة: اليوم نحتفل مع عائلة "المشهد" بتدشين مرحلة جديدة في الفضاء الإعلاميّ العربيّ، بعد عام على انطلاقة قناة ومنصّة "المشهد"
● طوني خليفة: إنجازات مميّزة من حيث نِسب الوصول والانتشار والمتابعة والتفاعل، فاقت كل التوقّعات وخلال مدة زمنيّة قصيرة
الإمارات العربية المتحدة – دبي 11 يناير 2024: تحتفل قناة ومنصّة "المشهد" في الحادي عشر من يناير 2024، بمرور عام على انطلاقتها إلى الفضاء الإعلاميّ، عام شهد إضافة استثنائيّة للمشهد الإعلاميّ العربي، بولادة مشروع جديد تميّز بفكرة دمج المحتوى الرقميّ والتقليدي، مقدّمًا أسلوبًا تفاعليًا يُلهم المشاهدين، ويواكب تطلّعات الجمهور العربيّ الشاب. ونجحت قناة ومنصّة "المشهد"، وبأقلّ من عام، في الوصول إلى المشاهدين من المغرب العربيّ حتّى الخليج، مرورًا بالشرق الأوسط، بتقديم محتوًى موثوق يتماشى مع أولويّاتهم.
الانجازات الرئيسيّة: الانتشار ونِسب المشاهدة والمتابعة والتفاعل
بعد عام على انطلاقتها، نتائج مذهلة تحقّقت لقناة ومنصّة "المشهد" بنِسب وصول وانتشار ومتابعة وتفاعل، مميّزة، حيث بلغ عدد المتابعين على منصّات التواصل الاجتماعيّ المختلفة، ما يفوق ال 6 مليون متابع (Social Media Followers)، بينما بلغ عدد تحميلات تطبيق "المشهد"، ما يقارب النصف مليون تحميل ((Application Downloads. كما قامت قناة ومنصّة "المشهد" بنشر 74 ألف منشور (Number of Posts) على منصّات التواصل الاجتماعيّ، مع عدد مشاهدات للفيديوهات، وصل الى 846 مليون مشاهدة (Video Views)، أما عدد الجلسات على الموقع الإلكترونيّ فقد بلغ 17.7 مليون جلسة Web sessions)) .
وقال طوني خليفة، المدير العام لقناة ومنصّة "المشهد": لحظة الانطلاقة وضعنا أهدافًا عديدة نُصب أعيننا لتحقيقها في نهاية عامنا الأول، واليوم والحمد لله وبفضل فريق عمل رائع، تمكنّا من تحقيق أضعاف ما خطّطنا له، وهنا أصبحت المسؤوليّة أكبر للحفاظ على ما تحقّق، وتحقيق المزيد كي نفي بوعدنا بأنّ المشهد معنا يكتمل، والآن أفضل إن شاء الله. أشكر فريق "المشهد" والداعمين والجمهور الذي أولانا ثقته بهذه السّرعة.
عام مليء بالإنجازات
وكان العام الأوّل قد شهد إنجازات إعلاميّة عدة على مستوى الضيوف، باستضافة أبرز الأسماء والشخصيّات العربيّة والعالميّة، في مجالات السياسة والفنّ والإعلام والرياضة والاجتماع وغيرها، وعلى مستوى البرامج حقّقت معظم الحلقات أرقام مشاهدة عالية، وانتشارًا واسعًا على مستوى العالم العربي، كما حقّقت تغطياتنا الإخباريّة منافسة قويّة مع القنوات الإخباريّة الزّميلة، كما تخطّت بعض تقاريرنا المشاهدة العربيّة الى العالميّة، كما حصل مع مراسلنا في غزّة محمد بعلوشة أعاده الله لنا سالمًا من إصابته، عندما كشف عن مجزرة الأطفال الرضّع في مستشفى النّصر، ونقلت عنه وسائل الإعلام الأميركيّة والاوروبيّة ما قام بتوثيقه من داخل المستشفى.
التغطيات الإعلاميّة المتواصلة
كان للمشهد حضور مميّز على مستوى التغطيات الإعلاميّة المتواصلة خلال العام الأوّل على انطلاقتها، لتنافس بفريقها الصغير كبريات المؤسّسات الإعلاميّة الموجودة على الساحة الإعلاميّة منذ زمن، فتمكّنت "المشهد" من فرض اسمها بين أهمّ القنوات الإخباريّة المتابعة، بالإضافة إلى وجود مراسليها على الأرض، حيث تمكنت من نقل المشهد بطريقة مميّزة ومن قلب الحدث، خلال أحداث حرب السودان، وزلزال تركيا وسوريا، والانتخابات التركيّة، والعرس الملكيّ في الأردن، وأخيرًا تميّزها بتغطية أحداث غزّة.
البنية التحتيّة والتكنولوجيا - المشهد" تحصد جائزة "أفضل إستوديو في العام" ضمن جوائز "برودكاست برو" لعام 2023
بوجود بنية تحتيّة مبتكرة مجهّزة بتكنولوجيا متقدّمة تعدّ من أهمّ التقنيات الموجودة في المنطقة، تُوّجت "المشهد" بجائزة "أفضل أستوديو في هذا العام"، وذلك ضمن جوائز "برود كاست برو" لعام 2023. وهو مؤشر لاستراتيجيّة القناة في حصد جوائز عديدة مستقبليّة في مختلفة المجالات، بوجود أحدث المعدّات والتكنولوجيا المستخدمة، بالإضافة الى فريق عمل محترف، يشرف على التفاصيل كافة فيها.
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