مجلة أمريكية تنصح زيلينسكي: الوقت ليس حليفك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت مجلة Responsible Statecraft الأمريكية، إن دول الغرب لن تتمكن من إجبار روسيا على قبول السلام بشروط نظام كييف، لذا من الأفضل لهذا النظام إبرام اتفاق مع موسكو الآن.



وأضافت المجلة في مقالتها: "هناك فرصة حقيقية ضئيلة للغاية لأن يتمكن الغرب من الصمود أكثر مما تستطيع روسيا، ويرغمها على قبول السلام بشروط أوكرانية. ويعكس الجدل الدائر في الكونغرس الأمريكي حول المساعدات لأوكرانيا حقائق جديدة ومن المستبعد أن يهدأ هذا الجدل".

وشددت المقالة على أن "الوقت ليس بتاتا في صالح نظام كييف، لا عسكريا ولا اقتصاديا، وبالتالي فإن موقف أوكرانيا في أي مفاوضات مستقبلية قد يكون أسوأ بكثير مما هو عليه الآن".



وتابعت المجلة القول: "أصبحت إدارة وتوجيه الجيش الروسي الآن، أفضل بكثير من السابق. وبات هذا الجيش أكثر مهارة من الناحية التكتيكية مما كان عليه في بداية الحرب، ولا تظهر العقوبات الغربية أي علامات على إصابة الاقتصاد الروسي بالشلل".



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