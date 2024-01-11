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آرسنال يقدم عرضا لمهاجم ريال مدريد السابق

1/11/2024 7:15:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت تقارير صحفية الأربعاء، بأن آرسنال يسعى لاستقدام أحد مهاجمي الدوري الإسباني في صفقة مفاجئة.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، قدم آرسنال عرضا قيمته 22 مليون جنيه إسترليني، لضم مهاجم خيتافي بورخا مايورال.
وأضافت الصحيفة، أن خيتافي رفض عرض آرسنال، حيث يطلب 39 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن مهاجم ريال مدريد السابق.

ويبحث مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، عن مهاجم جديد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وكان يسعى لضم الدولي الإنجليزي إيفان توني، لكن ناديه برينتفورد طلب 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما.
ويراقب آرسنال مهاجم خيتافي البالغ من العمر 26 عاما عن كثب، لا سيما وأنه سجل 12 هدفا في الدوري الإسباني هذا الموسم.
وسبق أن تم ربط مايورال بالنتقال إلى برينتفورد الصيف الماضي، لتعويض غياب توني بسبب الإيقاف الطويل، بينهما أبدى فولهام أيضا اهتمامه بخدمات اللاعب.

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