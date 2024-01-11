آرسنال يقدم عرضا لمهاجم ريال مدريد السابق

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفادت تقارير صحفية الأربعاء، بأن آرسنال يسعى لاستقدام أحد مهاجمي الدوري الإسباني في صفقة مفاجئة.
ووفقا لما ذكرته صحيفة "ذا صن"، قدم آرسنال عرضا قيمته 22 مليون جنيه إسترليني، لضم مهاجم خيتافي بورخا مايورال.
وأضافت الصحيفة، أن خيتافي رفض عرض آرسنال، حيث يطلب 39 مليون جنيه إسترليني للاستغناء عن مهاجم ريال مدريد السابق.
ويبحث مدرب آرسنال ميكيل أرتيتا، عن مهاجم جديد في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، وكان يسعى لضم الدولي الإنجليزي إيفان توني، لكن ناديه برينتفورد طلب 100 مليون جنيه إسترليني للتخلي عن اللاعب البالغ من العمر 27 عاما.
ويراقب آرسنال مهاجم خيتافي البالغ من العمر 26 عاما عن كثب، لا سيما وأنه سجل 12 هدفا في الدوري الإسباني هذا الموسم.
وسبق أن تم ربط مايورال بالنتقال إلى برينتفورد الصيف الماضي، لتعويض غياب توني بسبب الإيقاف الطويل، بينهما أبدى فولهام أيضا اهتمامه بخدمات اللاعب.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN11012024000208011052ID1107708738
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.