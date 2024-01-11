7 مليارات دينار حجم التداول العقاري في المملكة خلال العام الماضي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ حجم التداول بسوق العقار في المملكة خلال العام الماضي، نحو 6.96 مليار دينار.
وبحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة، انخفضت قيمة الإيرادات خلال العام الماضي بنسبة 0.5 بالمئة، مقارنة بالعام 2022، لتبلغ حوالي 257.7 مليون دينار.
وأظهر التقرير انخفاض حركة بيع العقار في المملكة لنهاية العام الماضي، بنسبة 5 بالمئة، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 6 بالمئة، وبيوعات الأراضي بنسبة 4 بالمئة، مقارنة مع العام 2022.
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