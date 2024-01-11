7 مليارات دينار حجم التداول العقاري في المملكة خلال العام الماضي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ حجم التداول بسوق العقار في المملكة خلال العام الماضي، نحو 6.96 مليار دينار.



وبحسب تقرير دائرة الأراضي والمساحة، انخفضت قيمة الإيرادات خلال العام الماضي بنسبة 0.5 بالمئة، مقارنة بالعام 2022، لتبلغ حوالي 257.7 مليون دينار.



وأظهر التقرير انخفاض حركة بيع العقار في المملكة لنهاية العام الماضي، بنسبة 5 بالمئة، حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 6 بالمئة، وبيوعات الأراضي بنسبة 4 بالمئة، مقارنة مع العام 2022.