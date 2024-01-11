مذكرة تفاهم بين العدل والأردنية للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وقعت وزارة العدل، والجامعة الأردنية، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم للإشراف على تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية.



ووقع المذكرة أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية، القاضي الدكتور سعد اللوزي، وعن الجامعة، نائب الرئيس لشؤون الكليات الإنسانية والشراكات الدولية، الدكتورة ناهد عميش.



وقال اللوزي إن هذه المذكرة تأتي استكمالا لجهود وزارة العدل في توفير الجهات المعتمدة لتأمين أماكن وبرامج تأهيل تهدف إلى تقويم سلوك المحكوم عليهم ببدائل العقوبات السالبة للحرية، وإن البدائل تهدف إلى تجنب الآثار السلبية للعقوبة السالبة للحرية بإعطاء المحكوم عليه فرصة للبقاء ضمن النسيج الاجتماعي، ومنع اختلاط المحكومين المبتدئين بالخطيرين، وانتشار العدوى والسلوك الجرمي.



وأشاد بالدور الذي تقوم به الجامعة الأردنية باعتبارها الجامعة الأولى التي أسست في الأردن وكونها صرح علمي شامخ ومتميز على المستوى الإقليمي والدولي، وساهمت وما زالت تساهم برفد الوطن ومؤسساته بالكفاءات العلمية في مختلف المجالات.



من جهتها، قالت عميش إن الجامعة تساند الجهود المبذولة من قبل وزارة العدل في الإشراف على تنفيذ الأحكام الصادرة ببدائل العقوبات السالبة للحرية، وذلك انطلاقا من الدور الوطني للجامعة، مؤكدة حرص الجامعة على إنجاح هذه الاتفاقية التي تخدم الصالح العام، وأن الجامعة ستوفر الأماكن وبرامج التأهيل لتنفيذ الأحكام الصادرة ببدائل العقوبات السالبة للحرية لديها.



يشار إلى أن وزارة العدل قامت بتوقيع 19 مذكرة تفاهم في هذا الإطار، إضافة إلى هذه المذكرة، وتسعى الوزارة إلى التوسع في توقيع المزيد من مذكرات التفاهم.