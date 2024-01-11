Thursday, 11 January 2024 10:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ريال مدريد يتخطى أتلتيكو ويبلغ نهائي السوبر الإسباني

1/11/2024 7:15:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - في لقاء شهد تسجيل 8 أهداف، انتزع ريال مدريد فوزا صعبا على حساب جاره أتلتيكو مدريد بنتيجة 4-3 وبطاقة التأهل لنهائي كأس السوبر الإسباني لكرة القدم.
وانتهى الوقت الأصلي للمباراة التي استضافها ملعب "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية بالتعادل الإيجابي 3-3، حيث سجل لريال مدريد كل من أنطونيو رودير، فيرلاند ميندي، وداني كارفاخال في الدقائق 20، 30، و85 تواليا، ولأتلتيكو مدريد ماريو هيرموسو، أنطوان غريزمان، وروديغر (هدف عكسي) في الدقائق 7، 37، 78.
واحتكم الفريقان بعدها لشوطين إضافيين حيث تمكن الريال من تسجيل هدفين عن طريق مدافع الأتلتيكو ستيفان سافيتش بالخطأ في مرماه (116) وإبراهيم دياز (120).
ويواجه ريال مدريد في النهائي المقرر إقامته الأحد المقبل، الفائز من المباراة التي ستجمع غدا الخميس بين برشلونة وأوساسونا.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN11012024000208011052ID1107708735

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث