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أتالانتا يقهر ميلان في عقر داره ويصعد لنصف نهائي كأس إيطاليا

1/11/2024 7:15:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بلغ نادي أتالانتا الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إيطاليا لكرة القدم بفوزه على مضيفه ميلان 2-1 الأربعاء على أرضية ملعب "سان سيرو".
وقلب أتالانتا الطاولة على مضيفه محولا تخلفه بهدف للبرتغالي رافائيل لياو (الدقيقة 45) إلى فوز بثنائية للهولندي تيون كوبمينرس في الدقيقتين "45+2" و59 (من ركلة جزاء).
ويلتقي أتالانتا في نصف النهائي مع فيورنتينا الذي تأهل على حساب بولونيا بفوزه عليه 5-4 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي لمباراتهما بالتعادل السلبي.
وتجمع المباراة الثانية من نصف نهائي كأس إيطاليا بين لاتسيو والفائز من مواجهة يوفنتوس ضد فروزينوني التي تقام الخميس في ختام مباريات ربع النهائي.

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