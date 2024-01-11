لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم

لمحبي الاقتناء .. هكذا بلغ سعر ليرة الذهب بالأردن اليوم
التاريخ
1/11/2024 7:15:10 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري -
بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات، اليوم الخميس ، في الأردن، 333 دنانير، فيما بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات، 293 دينارا وفقا لامين سر النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة الحلي والمجوهرات ، سليم ديب .
واستقرت اسعار الذهب بالاردن اليوم ، حيث بلغ سعر غرام الذهب من عيار 21 عند 41 دينارا للبيع للمواطنين مقابل 39.3 للشراء منهم
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