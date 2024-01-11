بحث تعزيز علاقات الشراكة والتعاون بين اليرموك والمحكمة الدستورية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - بحث رئيس جامعة اليرموك الدكتور اسلام مساد اليوم الخميس، سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة مع المحكمة الدستورية، بما يخدم مسيرة الجامعة وطلبتها.



وأكد مساد خلال لقائه أمين عام المحكمة الدستورية فراس المجالي، أن الجامعة التي تضم كلية رائدة للقانون على المستوى العربي والإقليمي، تتطلع للتعاون مع المحكمة الدستورية فيما يخص نشر المفاهيم الدستورية لدى طلبتها عبر سلسلة من اللقاءات والندوات، بالإضافة إلى عقد وتنظيم الورشات المتخصصة لطلبة القانون، وتنظيم زيارات ميدانية إلى المحكمة للتعرف على طبيعة عملها الدستوري.



من جانبه، أكد المجالي تطلع المحكمة الدستورية لبناء علاقة تشاركية مع الجامعة في إطار برنامج للتعاون مع الجامعات الوطنية بهدف نشر الثقافة الدستورية، وتعزيز الوعي الوطني لدى الشباب، والتعريف بطبيعة عمل المحكمة الدستورية ومهامها القانونية وسبل الوصول إليها.



كما بحث المجالي مع عميد كلية القانون الدكتور يوسف عبيدات، بحضور عدد من أعضاء الهيئة التدريسية للكلية، توقيع مذكره تفاهم بين الجامعة والمحكمة تمهيدا لاستئناف التعاون بين الطرفين.