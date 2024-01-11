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منتخب غامبيا يواجه أزمة قبل بطولة كأس أمم إفريقيا

1/11/2024 7:15:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشفت تقارير صحفية عن حدوث أزمة خلال سفر بعثة منتخب غامبيا إلى ساحل العاج للمشاركة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.
ووفقا لما نشرته صحيفة ديلي ميل، فإن بعض اللاعبين تعرضوا لفقدان الوعي بعد دقائق من إقلاع الطائرة متجهه إلى ساحل العاج، وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك كان بسبب فشل إمدادات الأكسجين، وقالت إنهم كانوا على بعد نصف ساعة من الموت.
وبعد 9 دقائق فقط قام كابتن الطائرة بالعودة إلى مطار بانغول للقيام بهبوط اضطراري بسبب انخفاض إمدادات الأكسجين على متن الطائرة.
ولا يزال حتى الآن ثنائي من لاعبي المنتخب في حالة صدمة مما حدث، لكن بشكل عام لم يصب أحد وعادت البعثة مرة أخرى إلى غامبيا.
وعلق سعيدي يانكو لاعب المنتخب الغامبي على الحادث وقال: "صداع قوي وآلام شديدة.. الدوخة"، وانتقد يانكو، الذي نشر مقطع فيديو للفريق وهو يغادر الطائرة، اتحاد بلاده ووصفه بأنه "غير مقبول".
ويشارك المنتخب الغامبي في البطولة القارية ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب كل من منتخب السنغال حامل لقب النسخة الماضية، ومنتخب الكاميرون، بالإضافة إلى منتخب غينيا.

ملاعب

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