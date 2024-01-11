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لاعب مانشستر يونايتد يرفض الدوري السعودي

1/11/2024 7:15:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفض أحد نجوم مانشستر يونايتد الإنجليزي عرضا للانتقال إلى الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني الجاري.
كشفت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أن إدارة مانشستر يونايتد قررت الاستغناء عن أنتوني مارسيال مهاجم الفريق الذي سينتهي تعاقده في يونيو/حزيران المقبل.
وأكدت أن النادي الإنجليزي لا ينوي تفعيل بند تجديد تعاقد مارسيال لموسم إضافي حتى صيف 2025.
كما أشارت إلى أن إدارة مانشستر تحاول التخلص من المهاجم الفرنسي هذا الشهر لكن مارسيال يتمسك بالاستمرار مع الفريق الإنجليزي لنهاية الموسم الحالي.
وأضافت أيضا أن مارسيال رفض عرضين في يناير/كانون الثاني أولهما من فنربخشة التركي وآخر من أحد الأندية السعودية.
وخرج أنتوني مارسيال كثيرا من حسابات المدرب الهولندي ايريك تين هاج الذي أشرك المهاجم الفرنسي 19 مرة في كل البطولات هذا الموسم منها 7 مشاركات فقط بشكل أساسي.
وسجل مارسيال هدفين وصنع مثلهما هذا الموسم لكنه لا يشارك في مباريات مانشستر يونايتد منذ يوم 9 ديسمبر/كانون الأول الماضي لخروجه من الحسابات الفنية للمدرب تين هاج.

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