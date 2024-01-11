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أنباء عن اختطاف سفينة نفطية قرب سلطنة عُمان

1/11/2024 7:15:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف بيان صادر عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، عن تعرض سفينة نفط للاختطاف في خليج عُمان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تلقت الهيئة بلاغا بشأن حادث على بعد 50 ميلا بحريًا، شرق سواحل سلطنة عمان.
وأوضح البيان الصادر عن الهيئة البريطانية بأنها تلقت بلاغا بشأن صعود رجال يرتدون الزي العسكري وقاموا باختطاف ناقلة النفط في خليج عمان، ولا تستطيع الهيئة التواصل معها.
وطالبت الهيئة البحرية البريطانية السفن المبحرة في المنطقة بضرورة توخي الحذر وإبلاغها بأي أنشطة مشبوهة.




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