أنباء عن اختطاف سفينة نفطية قرب سلطنة عُمان

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف بيان صادر عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الخميس، عن تعرض سفينة نفط للاختطاف في خليج عُمان، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث تلقت الهيئة بلاغا بشأن حادث على بعد 50 ميلا بحريًا، شرق سواحل سلطنة عمان.
وأوضح البيان الصادر عن الهيئة البريطانية بأنها تلقت بلاغا بشأن صعود رجال يرتدون الزي العسكري وقاموا باختطاف ناقلة النفط في خليج عمان، ولا تستطيع الهيئة التواصل معها.
وطالبت الهيئة البحرية البريطانية السفن المبحرة في المنطقة بضرورة توخي الحذر وإبلاغها بأي أنشطة مشبوهة.
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