منتجع "مازاغان" يقدّم عروضاً استثنائية مع انطلاقة العام الجديد

(MENAFN
- Virtue mena) الجديدة، المغرب، 11 يناير 2024: كشف منتجع "مازاغان"، أحد أبرز وجهات العطلات في المغرب ومنطقة شمال أفريقيا، عن أحدث عروضه بعنوان "راحة واستجمام بشواطئ مازاغان" التي تعد مزيجًا من الترف والجمال، مع إقامة فخمة وجلسات بالمنتجع الصحي تبعث الهدوء في النفس، وتجارب طهي استثنائية، وذلك في إطار خلّاب يتألق بإطلالاته الفاتنة على شواطئ المحيط الأطلسي المغربي.
وتُحقِّق هذه العروض الفاخرة تطلعات زوّار المنتجع، الذين يتوقون إلى الاستمتاع بتجربة عطلة لا تُنسى، فتضيف لهم السحر الطبيعي الذي يحيط بالمنتجع على طول سواحل البحر. وفي هذا الشهر الفاتن من يناير، أكمل منتجع "مازاغان" استعداداته لاستقبال ضيوفه بأجواء تتسم بالفخامة والرفاهية.
ويسعى منتجع "مازاغان" إلى تحقيق تطلعات كل ضيف، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بتجربة فريدة سواء كانوا في رحلة رومانسية، أو قضاء عطلة عائلية، أو السفر لمغامرة فردية. كما يمكن للضيوف استكشاف شاطئ المحيط الأطلسي الممتد على 7 كيلومترات، مع فرصة التفاعل مع المناظر الطبيعية الساحرة وتراثها المتنوع، مما يوفر تجربة استثنائية داخل هذه الواحة الساحرة.
وأطلق منتجع "مازاغان" عرضًا بأسعار مغرية تشمل:
• إقامة مع وجبة إفطار لشخصين واستضافة طفلين دون سن الـ 12، لينطلق الضيوف في أيامهم بأجواء فاتنة من الرفاهية.
• خصم يصل إلى 25% على أسعار الغرف، مما يمنح الفرصة للاستمتاع بوسائل الراحة والفخامة العالمية التي يقدمها المنتجع.
• خصم يصل إلى 20% على علاجات السبا، لتعيش تجربة الاسترخاء وتجديد النشاط في جو منعش داخل المنتجع الفاخر.
ويُمكن الحجز " راحة واستجمام بشواطئ مازاغان " حتى 9 إبريل 2024، وتمتد تواريخ السفر حتى 26 ديسمبر 2024، لتمنح فرصة فريدة لاستكشاف سحر السواحل المغربية.
وبسعر ابتداء من 578 درهمًا إماراتيًا / 1592 درهمًا مغربيًا، تعد هذه الفرصة فرصة استثنائية للضيوف للاستمتاع بالمتعة والفخامة.
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