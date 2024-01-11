"عروض الشارقة للتسوق" تواصل فعالياتها محققة ارتفاعاً ملحوظاً في إيرادات قطاع التجزئة

(MENAFN
- Misbar Communications) الشارقة، 9 يناير 2024:
تشهد عروض الشارقة للتسوق التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة والمراكز التجارية الكبرى في كافة مدن ومناطق الإمارة نمواً في مبيعات المتاجر والمراكز التجارية المشاركة التي حققت ارتفاعاً في إيراداتها بفعل الإقبال الكثيف لجمهور المتسوقين على المراكز والمتاجر التي قدمت تخفيضاتها وعروضها في هذا الموسم.
ومنذ انطلاقها في 15 من ديسمبر الماضي، استقطبت عروض الشارقة للتسوق جمهور الشارقة وزوارها بعروض وسحوبات على تشكيلة واسعة من البضائع والعلامات التجارية العالمية، وتستمر مراكز التسوق المشاركة في الحدث في جميع أنحاء الإمارة حتى 20 يناير الجاري في تقديم مجموعة من الفعاليات الترفيهية الحية والترويجية والخصومات الكبرى ضمن الحدث.
انتعاش في قطاع التجزئة
وأكد عبد العزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في غرفة الشارقة، أن عروض الشارقة للتسوق تحقق في هذا الموسم عوائد مجزية وتسهم في انتعاش قطاع التجزئة بفضل التعاون في التنظيم بين الغرفة وشركائها الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص بهدف دعم الحركة الاقتصادية في الإمارة وتعزيز قطاع التجزئة والسياحة عبر ما تقدمه العروض للجمهور من تخفيضات كبرى وفعاليات ترفيهية تسعد العائلات والزوار، وتعزز من دور الحدث وما يسهم به من تسليط للضوء على معالم الجذب السياحي التي تزخر بها الشارقة والفرص والخيارات التي توفرها في هذا القطاع.
وأضاف: أن عروض الشارقة تتميز في كل مواسمها بجودة تنظيمها وتشهد توسعاً وزيادة سنوية في مشاركة مراكز التسوق والمحال التجارية، ما يضمن للعروض الاستدامة في تحقيق النجاحات ورفع نسبة المبيعات لدى مراكز التسوق ومحلات التجزئة، وذلك يعكس جهود الغرفة الرامية إلى ترسيخ مكانة الشارقة باعتبارها وجهة تسوق وسياحة رائدة عبر دعم وجهات التسوق والسياحة العائلية في الشارقة وجذب المزيد من الزوار إليها من المنطقة والعالم، داعياً سكان الإمارة وزوارها إلى اغتنام هذه الفرصة وزيارة المراكز التجارية المشاركة في الحدث للاستفادة من التخفيضات والاستمتاع بالعروض الترفيهية المتنوعة.
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