الهند تسجل حضوراً بارزاً في معرض ستيل فاب 2024 بـ 35 شركة وعلامة تجارية

(MENAFN
- Misbar Communications) ارقة 10 يناير، 2024:
يشهد معرض الفولاذ والصلب "ستيل فاب 2024"، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من "غرفة تجارة وصناعة الشارقة" حضوراً بارزاً للجناح الهندي، الذي يضم 35 عارضاً، من أهم وأبرز الشركات والعلامات التجارية الهندية المتخصصة في صناعة الحديد والصلب.
وقدم جناح الهند، الذي نظمه اتحاد الصناعات الهندية، عرضاً لأبرز ابتكارات وتقنيات الشركات الهندية المتخصصة في إنتاج وتصدير مختلف المنتجات والخدمات في قطاع صناعة الصلب والمعادن بما فيها الآلات والتجهيزات والمكائن الخاصة بصناعة الصلب والتقنيات الحديثة في مجالات تشكيل المعادن وأنظمة الليزر المخصصة لقطع المعادن، وغيرها من التقنيات المبتكرة التي لاقت اهتماماً لافتاً من زوار المعرض.
تعزيز التعاون
وأشار ساتيش كومار سيفان القنصل العام للهند في دبي والإمارات الشمالية إلى أن مشاركة الهند في هذا الحدث يأتي في إطار العلاقات الثنائية القوية بين الهند ودولة الإمارات، وفي ضوء التعاون البناء بين إمارة الشارقة والهند في مجال قطاع المعارض، وهذا ما يجسده الحضور الكبير للشركات الهندية في المعارض التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة مؤكداً أهمية "ستيل فاب" في إتاحة الفرصة للشركات الهندية للتواصل وتبادل المعرفة والتعاون التجاري، مما يسهل النمو والتوسع في صناعة الصلب والمعادن، حيث تعرض الشركات الهندية مجموعة متنوعة من المنتجات، بما في ذلك الآلات والمعدات والمكونات والحلول التكنولوجية، مما يوضح مساهمات الهند الكبيرة في هذه القطاعات.
مكانة رائدة
من جانبه أكد سلطان شطاف المدير التجاري في مركز إكسبو الشارقة، أن المشاركة الواسعة للشركات الهندية في المعرض يجسد مكانته الرائدة ومدى الثقة التي توليها الشركات والعلامات التجارية الإقليمية والعالمية للمعرض بصفته منصة دولية لعقد الصفقات وبناء الشراكات وتبادل الخبرات والتجارب والاطلاع على أحدث الابتكارات في صناعة الحديد والصلب إلى جانب اكتشاف الفرص الاستثمارية في دولة الإمارات والمنطقة في هذا القطاع، مشيراً إلى أن الهند تعتبر من أهم المصنعين العالميين في مجال الحديد والصلب، ويشكل هذا الحضور الواسع للشركات الهندية في المعرض إضافة نوعية للحدث تعزز من نجاحته وسمعته كأضخم حدث تجاري من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويشهد معرض الفولاذ والصلب "ستيل فاب 2024"، الذي يختتم فعالياته مساء غداً الخميس مشاركة أكثر من 300 من كبار المصنعين والمنتجين والموردين العالميين الذي يعرضون أحدث ابتكارات شركاتهم ومصانعهم القادمة من 35 دولة بينها الولايات المتحدة والصين والهند وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا، مع نخبة من أبرز الشركات المحلية والإقليمية.
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