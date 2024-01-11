راكز ترسخ التزامها بالمسؤولية البيئية بتنفذ مبادرة تنظيف شاطئ

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- Rakez) رأس الخيمة، 11 يناير 2024: نفذت مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) مبادرة تكللت بالنجاح لتنظيف شاطئ الحليلة في إمارة رأس الخيمة، وذلك سعياً منها لمواصلة التزامها تجاه المسؤولية المجتمعية للشركات والدور الفعال الذي تلعبه في المحافظة على والشواطئ والبيئة والارتقاء بجودة الحياة والمرافق العامة.
وشارك في المبادرة حوالي 150 فرداً بما في ذلك عملاء راكز وموظفيها وعدد من المتطوعين المحليين الذين عملوا بروح الفريق الواحد من أجل المحافظة على نظافة ساحل إمارة رأس الخيمة، وتمكن المشاركون من جمع 729 كيلوغرام من المخلفات على شاطئ الحليلة شملت الزجاجات البلاستيكية والأوراق المستخدمة في التغليف وشباك الصيد وغيرها من المخلفات الضارة بالحياة البحرية والنظام البيئي.
وبهذه المناسبة، أكّد رامي جلاّد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز على التزام الهيئة بالاستدامة ومسؤوليتها تجاه المحافظة على البيئة وقال: "تثبت هذه المبادرة لتنظيف شاطئ الحليلة دور راكز البارز في المسؤولية المجتمعية للشركات والمحافظة على البيئة نظراً لكون الاستدامة مسؤولية الجميع وليست مجرد شعار. كما نولي اهتماماً بالغاً بأدق التفاصيل التي من شأنها إحداث تغييرات إيجابية جذرية. لذا، كان من الواجب أن تتضافر جهود المجتمع من أجل المساهمة في المحافظة على بيئتنا الطبيعية ".
ترمي مبادرة راكز لتنظيف الشاطئ إلى جانب العديد من مبادراتها البيئية الناجحة الأخرى إلى ترسيخ التزامها بالاستدامة ورفاهية المجتمع، حيث تعمل هذه المبادرات على تعزيز الوعي البيئي ضمن مجتمع إمارة رأس الخيمة على نطاق واسع وتشجيع المشاركة في عمليات إعادة التدوير وإعادة الاستخدام والحد من المخلفات. وستواصل راكز مبادراتها الفعالة من أجل المحافظة على البيئة الطبيعية وخلق مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
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