فريق نيسان فورمولا إي يستعد لسباقات الموسم العاشر للبطولة

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- Edelman) يوكوهاما، اليابان (10 يناير 2024) - يستعد فريق نيسان فورمولا إي للمشاركة في الجولة الافتتاحية من بطولة مكسيكو ستي إي لسباقات فورمولا إي (ABB FIA Formula E) العالمية لموسم 2023/24 التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات الكهربائية في نهاية هذا الأسبوع. وسيضم فريق نيسان فورمولا إي؛ السائق ساشا فينيستراز الذي يشارك في موسمه الثاني مع الفريق، والسائق البريطاني العائد إلى الفريق الياباني أوليفر رولاند بعد مشاركة سابقة بين الموسمين الخامس والسابع.
ويُشكّل مسار الحلبة تحديًا فريدًا لكلي السائقين والسيارة في سباق مكسيكو سيتي إي، والذي أصبح من الأحداث المتكررة على أجندة سباقات الفورمولا منذ الموسم الثاني، حيث يقام هذا السباق سنويًا منذ انطلاقته باستثناء عام 2021. مع وجود الحلبة على ارتفاع 2250 متر فوق مستوى سطح البحر. ستؤدي كثافة الهواء المنخفضة على هذا الارتفاع إلى انخفاض بنسبة 25% في قوة السحب والتثبيت مقارنة بمستواها عند سطح البحر، مما يجعل هذا السباق أحد أسرع المسارات في سلسلة سباقات الفورمولا إي. وسيحتاج السائقان إلى مهارة في التعامل مع المستويات المنخفضة للثبات والأكسيجين أثناء التحرك على الحلبة، والتي تشمل القسم الفني في استاد فورو سول الأسطوري، والذي يؤدي إلى منعطف بيرالتادا العريض عالي السرعة.
ويعتبر هذا السباق بداية للموسم العاشر الهام من بطولة فورمولا إي، حيث أثبت فريق نيسان فورمولا إي جدارته منذ انضمامه إلى البطولة في عام 2018 . وقد أصبح اليوم الفريق المفضل لدى الجمهور في المكسيك بحسب دراسة حديثة أجرتها البطولة، حيث أظهرت تصنيف فريق نيسان فورمولا إي باعتباره الفريق الأول لدى المشجعين المكسيكيين المتحمسين*.
وتحظى شركة نيسان بتاريخ حافل في المكسيك منذ دخولها إلى السوق قبل أكثر من 60 عامًا، وذلك مع تأسيس أول مصنع لها خارج اليابان في عام 1966، حيث وصل إنتاجها إلى 14 مليون سيارة و15 مليون محرك في الأسواق المحلية والأجنبية. ولذلك يعدّ سباق الجائزة الكبرى مكسيكو سيتي إي فرصة أخرى لتعزيز هذه العلاقة الهامة بين نيسان والمكسيك.
وقال طوماسو فولبي، المدير الإداري ومسؤول فريق نيسان فورمولا إي: "نحن متفائلون لانطلاقة الموسم العاشر، حيث عملنا بجد على التحضير قبل المشاركة بإضافة ميزات وتحديثات جديدة للسيارة تعالج نقاط الضعف الرئيسية لدينا. ونتطلع منذ العام الماضي إلى مشاركتنا في المكسيك على هذه الحلبة التي تلائم سيارتنا، ونسعى إلى تقديم أداء قوي فيها. وأعتقد أننا سنبدأ الموسم بنتائج جيدة إذا تمكنا من تحسين إدارة السباق لدينا، وتحقيق أقصى سرعة ممكنة مع سيارة نيسان e-4ORCE 04، بالاعتماد على خبرتنا ونتائجنا الإيجابية في مشاركتنا الأخيرة على هذه الحلبة".
وقال ساشا فينيستراز، سائق فريق نيسان فورمولا إي: "أنا متحمس لبدء موسمي الثاني مع فريق نيسان فورمولا إي. حيث يوفر لنا المشجعون في المكسيك أجواءً خاصة دائمًا، ولذلك أتطلع إلى المشاركة في هذا السباق، وأنا على ثقة بقدرتنا على بدء هذا الموسم بنتيجة قوية، اعتمادًا على مشاركتنا المشجعة في تصفيات العام الماضي هنا، ووصولنا إلى النهائيات. وستساهم الخبرات التي اكتسبناها كفريق خلال الموسم التاسع في إدارة الطاقة والاستراحة بصورة تتيح لنا تحسين أدائنا خلال السباق."
ومن جانبه، قال أوليفر رولاند، سائق فريق نيسان فورمولا إي: "نتوقع بداية ممتعة لهذا الموسم، وأنا متحمس لمشاركتي مع الفريق للمرة الأولى، حيث أنجزنا استعداداتنا بشكل جيد. ونظرًا لخبرتي الواسعة على هذه الحلبة، أتوقع تقديم أداء قوي في التصفيات إذا تمكنا من إعداد السيارة بشكل أمثل خلال التجارب الحرة. وفيما يتعلق بالسباق، سنحتاج إلى توخي الحذر فيما يتعلق بإدارة الطاقة لأنها تمثل تحديًا خاصًا على هذه الحلبة. وفي نهاية هذا الأسبوع، ليست لدي الكثير من التوقعات؛ حيث يتوجه اهتمامي نحو تحقيق مركز قوي ونقاط جيدة للفترة الباقية من هذا الموسم".
وخلال الموسم العاشر، تتواصل الشراكة بين فريق نيسان فورمولا إي مع شركة شل، والتي بدأت منذ الموسم الخامس، تأكيدًا على التزام نيسان وشل بحلول التنقل المستدامة وعالية الأداء، مع مواصلة استخدام تقنية سائل شل EV-Plus بهدف تحسين الموثوقية والكفاءة والأداء في مجموعات نقل الحركة المكهربة. وتمّ تطوير ناقل الحركة والسوائل الحرارية حسب الطلب بما يلائم مجموعة نقل الحركة في سيارات الجيل الثالث الكهربائية Gen3، لمساعدة الفريق على تحقيق أفضل أداء ممكن على المسار. كما تهدف شراكة شل مع نيسان أيضًا إلى تسليط الضوء على علامتها التجارية المتطورة Shell Recharge لحلول الشحن السريعة والموثوقة والمريحة للعملاء على مستوى العالم.
وتنضم شركة "كورال" هذا الموسم أيضًا إلى فريق نيسان فورمولا إي كشريك، حيث ستساهم في مساعدة الفريق على تعويض الانبعاثات الكربونية باستخدام منصّتها الشفافة والفعّالة، مع الاستفادة من المكانة المتميزة لفريق سباق السيارات في تعزيز الوعي حول أرصدة الكربون وأهمية تحقيق الحياد الكربوني.
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