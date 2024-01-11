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إسبانيا تفرض ارتداء الكمامات مع ارتفاع حالات كورونا والإنفلونزا

1/11/2024 6:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعادت إسبانيا فرض قوانين ارتداء أقنعة الوجه في جميع أنحاء البلاد، بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والإنفلونزا، وقالت وزارة الصحة الاسبانية إن أقنعة الوجه ستكون إلزامية اعتباراً من يوم الأربعاء في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية فقط.
وفرضت الحكومة الاسبانية الإجراءات الجديدة على الرغم من معارضة معظم مناطق الحكم الذاتي في البلاد، على الرغم من أن النقاط الساخنة لقضاء العطلات مثل فالنسيا وجزر الكناري قد أعادت بالفعل قواعد ارتداء أقنعة الوجه في الأسابيع الأخيرة.


وقد تعرضت المستشفيات الإسبانية لضغوط هائلة في الأسابيع الأخيرة بعد ارتفاع حاد في حالات الأنفلونزا وكورونا وأمراض الجهاز التنفسي الأخرى، وتتولى الحكومات الإقليمية مسؤولية الرعاية الصحية في اسبانيا ، على الرغم من أن الحكومة المركزية يمكنها التدخل إذا رأت ذلك ضرورياً.


وكانت إسبانيا قد أعلنت نهاية رسمية للأزمة الصحية الناجمة عن جائحة كورونا في يوليو (تموز) الماضي، قائلة إن الناس لم يعودوا بحاجة إلى ارتداء الأقنعة في مراكز الصحة والرعاية والصيدليات.


وعلى مدى العامين الماضيين، أنهت إسبانيا تدريجياً ارتداء الأقنعة الإلزامية، أولاً في الأماكن العامة ثم في وسائل النقل العام.

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