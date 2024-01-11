جنوب افريقيا : 4 أفعال تكشف جرائم اسرائيل وتدينها

MENAFN - Al Wakeel News)قدم الفريق القانوني لجنوب أفريقيا دلائل واثباتات على تسبب اسرائيل بابادة في قطاع غزة على شكل أربعة أفعال تعارض بنود اتفاقية الابادة التي وقعت عليها اسرائيل وجنوب افريقيا



حيث أوضح الفريق القانوني أن اسرائيل ارتكبت اولا قتل جماعي بحق الفلسطينيين وهذا ما يشكل انتهاكا لبند أ من مادة اتفاقية الابادة الجماعية .



واوضح ان اسرائيل قتلت منذ السابع من اكتوبر اكثر من 23 الف فلسطيني 70 % منهم من النساء والاطفال ولايزال حوالي 7 آلاف بعداد المفقودين مفترض انهم متوفين



واشار ان الفلسطينيين يقتلون في منازلهم واماكن لجوئهم وعلى الطرق التي ادعت اسرائيل انها آمنة ولا تستثني احد مما دفع بوصف غزة " مقبرة للأطفال " .

والفعل الثاني كان التسبب باضرار جسدية ونفسية جسيمة للفلسطينيين في غزة وهو ما يشكل انتهاكا في البند ب من مادة الابادة الجماعية



مشيرا ان عدد كبير من المدنيين بمن فيهم اطفال يتم توقيفهم وقفل اعينهم ويجبرون على الخروج من منازلهم ويوضعون في المركبات ويؤخذون الى اماكن غير معروفة.



والفعل الثالث هو فرض اسرائيل ظروف لا تسمح بمواصلة الحياة وهدفها تحقيق الدمار ـ من خلال النقل القسري حيث اجبرت 85 % من سكان غزة على مغادرة منازلهم مع عدم توفير اي ملجأ آمن لهم ، وتهديدهم بالقتل بأي مكان يلجؤون اليه



اما الفعل الرابع هو العنف الجنسي الذي ترتكبه اسرائيل بحق النساء والاطفال واتخاذ اجراءات منع الولادة كتدمير المستشفيات والمراكز الصحية وهو ما يناقض بند د في مادة الابادة الموقع عليها .