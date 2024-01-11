الكرك: مواطنون يدعون إلى بناء شراكة استراتيجية للمشاريع التنموية والاستثمارية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعا مواطنون في محافظة الكرك، إلى بناء شراكة استراتيجية للمشاريع التنموية والاستثمارية في المحافظة، لتطويرها وتذليل بعض معيقاتها وإيجاد روابط اقتصادية متينة بين جميع الجهات ذات العلاقة.



وأكدوا ضرورة التخطيط التنموي والاستثماري المدروس انطلاقا من تعزيز الجهود التشاركية وتكاتفها في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، لاستيعاب متطلبات المحافظة التنموية والاستفادة من ميزاتها التنافسية في مختلف القطاعات وصولا إلى إقامة مشاريع تنموية تنهض باقتصاد المحافظة وتحسن مستوى معيشة المواطنين والتخفيف من مستويات الفقر والبطالة.



وقال رئيس جمعية شلالات وادي ابن حماد، ماجد المعايطة، إن منطقة وادي ابن حماد السياحية تزخر بموقع الحمامات المعدنية والساخنة والمروجة على المستويين المحلي والعالمي، وتعتبر محط استقطاب للسياحة من داخل المملكة وخارجها، داعيا الجهات المعنية إلى ضرورة السماح للمواطنين بإقامة مشاريع استثمارية وتنموية في الأراضي المملوكة للجهات الحكومية بالتزامن مع إعادة تأهيل الطريق التي كانت تشكل معيقا في تنشيط الحركة السياحية في المنطقة، لا سيما أن هذه المشاريع ستساهم في توفير العديد من فرص العمل لأبناء المنطقة.



وأشار المحامي فايز الذنيبات، إلى ضرورة وضع مبادئ ومرتكزات للعمل التنسيقي المشترك بشأن التأخير في تنفيذ بعض المشاريع التنموية والخدمية، للتسريع في إنجازها وإزالة جميع المعوقات التي تواجه تنفيذها، وفق الجدول الزمني المحدد لكل منها.



فيما دعا الناشط الاجتماعي عطا الله الحباشنة، إلى ضرورة إعطاء أولوية المشاريع التنموية والاستثمارية في القرى والبلدات البعيدة وإيجاد مشاريع كبرى في هذه المناطق، لتسهم في الحد من البطالة وتوفير فرص عمل للعاطلين عن العمل، مؤكدا أهمية المتابعة الميدانية للمشاريع وسرعة إنجازها وفق أعلى معايير الجودة لتوفير الخدمات المثلى للمواطنين.



وأشار المواطن تامر الترك، إلى ضرورة العمل على تكوين حلقة وصل بين المستثمرين والمؤسسات الحكومية والخاصة، لتسهيل عملية الإنتاج والاستثمار ورفع التنافسية، لافتا إلى ضرورة إقامة المشاريع التنموية الجاذبة للاستثمار والقادرة على خلق فرص العمل في ظل الظروف الحالية للحد من الفقر والبطالة وإنعاش القطاعات الاقتصادية والسياحية.



بدوره، قال رئيس مجلس محافظة الكرك الدكتور عبدالله العبادلة، إن المجلس بذل جهودا مضاعفة على مدار العامين 2022 و2023، لتنفيذ مشاريع المحافظة من خلال إقرار المشاريع حسب أولوياتها وشموليتها لجميع المناطق، ومتابعة تنفيذها أولا بأول مع الوزارات المعنية، ما ساعد في تقليل نسب المشاريع المتعثرة.



وأضاف أن المجلس يخطط للمشاريع المراد تنفيذها بمنهجية تعتمد مراجعة خطط العمل السابقة، للوقوف على العقبات وتجاوزها من خلال اختيار آليات جديدة تركز على المشاريع التنموية الاستثمارية دون إغفال المشاريع الخدمية، مع البحث عن شراكات مع القطاع الخاص والشركات الكبرى العاملة في المحافظة لجلب تمويل للمشاريع، وهو ما سيتم تطبيقه ضمن موازنة 2024.