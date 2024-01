سامسونج تُطلق برنامج مُلحقات الشركاء Designed For Samsung Gaming Hub في معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتعاون شركات ملحقات ألعاب الفيديو الرائدة لطرح منتجات مرخصة ومصممة خصيصًا لمنصة Gaming Hub من سامسونج.



مُزوِّد ملحقات الألعاب "PDP"؛ أول شركة تقدّم وحدة تحكم متوافقة مع Gaming Hub جديدة، ومن المقرر إصدارها في يناير الجاري.



تعتزم شركة سامسونج للإلكترونيات الكشف عن برنامج "Designed for Samsung Gaming Hub" الخاص بملحقات الشركاء، خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة 2024. ويهدف البرنامج إلى العمل مع شركات ملحقات الألعاب الرائدة لتعزيز الجيل التالي من منتجات الشركاء الأفضل في فئتها والمتوافقة مع Gaming Hub، منصّة الألعاب الشاملة. كما أعلنت سامسونج عن شراكتها مع مُزوّد ملحقات الألعاب Performance Design Products LLC (PDP) لتقديم أول وحدة تحكم ضمن البرنامج الجديد.

وأكد جيهو ها، رئيس مجموعة خدمة الشركاء في سامسونج للإلكترونيات، على الأهمية الكبيرة للملحقات في تعزيز تجارب الألعاب، مُشدّداً على إدراك سامسونج والتزامها بهذا الشأن؛ وقال: "سيُسهم التعاون مع شركاء يتمتعون بالثقة والريادة في إطار برنامج "Designed for Samsung Gaming Hub" في طرح وتقديم ملحقات عالية الجودة من شأنها أن ترتقي بالتجارب المتميّزة لمنصّة الألعاب الشاملة Gaming Hub".

وبدءًا من العام الجاري، سيظهر للاعبين شارة "Designed for Samsung Gaming Hub" على بعض الملحقات، والتي تعدّ بمثابة شهادة بأن المنتج خضع لاختبارات تؤكّد توافقه وجودته وأدائه وسلامته، وكذلك مستوى أمانه عند استخدامه مع أجهزة سامسونج. وتوفّر الملحقات التي تحمل هذه الشارة تجربة بث ألعاب محسنة على منصّة Gaming Hub، بغض النظر عن أجهزة سامسونج التي يختارها اللاعب.

وفي هذا الإطار؛ أعلنت سامسونج عن شراكتها مع وحدة التحكم اللاسلكية الجديدة من PDP، "Replay Midnight Blue"، وهو أول منتج يُطرح ضمن برنامج "Designed for Samsung Gaming Hub". وستتضمن وحدة التحكم الجديدة بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن لمدة تصل إلى 40 ساعة من وقت اللعب لكل مرّة، واتصال بلوتوث لاسلكي بزمن وصول منخفض يصل إلى 30 قدمًا، فيما يُمكن لزر الصفحة الرئيسية لمنصة سامسونج Gaming Hub تشغيل المنصّة على الفور، إلى جانب زر التحكم في مستوى صوت التلفزيون سهل الاستخدام، وغيرها المزيد. ويمكن للاعبين استكشاف "Replay Midnight Blue" في جناح سامسونج خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة. ويُشار إلى أنّ وحدة التحكم باتت متاحة الآن للطلب المسبق على موقع PDP الإلكتروني وAmazon وBestBuy.

وتلتزم سامسونج بمنح اللاعبين مرونة متزايدة في تجربة الألعاب الخاصة بهم، مما يسمح لهم بالاختيار من بين مجموعة من أجهزة بث الألعاب. ويمتد هذا الالتزام إلى تعزيز النمو المستمر لمنظومة Gaming Hub، وتقديم المنتجات والتجارب المبتكرة التي تلقى صدى لدى اللاعبين.

وتدعو سامسونج عملاءها لترقّب ابتكاراتها المستمرّة، وتوسيع دائرة شراكاتها ضمن برنامج "Designed for Samsung Gaming Hub".