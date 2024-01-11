سامسونج تُطلق برنامج مُلحقات الشركاء Designed For Samsung Gaming Hub في معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتعاون شركات ملحقات ألعاب الفيديو الرائدة لطرح منتجات مرخصة ومصممة خصيصًا لمنصة Gaming Hub من سامسونج.



مُزوِّد ملحقات الألعاب "PDP"؛ أول شركة تقدّم وحدة تحكم متوافقة مع Gaming Hub جديدة، ومن المقرر إصدارها في يناير الجاري.



تعتزم شركة سامسونج للإلكترونيات الكشف عن برنامج "Designed for Samsung Gaming Hub" الخاص بملحقات الشركاء، خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة 2024. ويهدف البرنامج إلى العمل مع شركات ملحقات الألعاب الرائدة لتعزيز الجيل التالي من منتجات الشركاء الأفضل في فئتها والمتوافقة مع Gaming Hub، منصّة الألعاب الشاملة. كما أعلنت سامسونج عن شراكتها مع مُزوّد ملحقات الألعاب Performance Design Products LLC (PDP) لتقديم أول وحدة تحكم ضمن البرنامج الجديد.

وأكد جيهو ها، رئيس مجموعة خدمة الشركاء في سامسونج للإلكترونيات، على الأهمية الكبيرة للملحقات في تعزيز تجارب الألعاب، مُشدّداً على إدراك سامسونج والتزامها بهذا الشأن؛ وقال: "سيُسهم التعاون مع شركاء يتمتعون بالثقة والريادة في إطار برنامج "Designed for Samsung Gaming Hub" في طرح وتقديم ملحقات عالية الجودة من شأنها أن ترتقي بالتجارب المتميّزة لمنصّة الألعاب الشاملة Gaming Hub".

وبدءًا من العام الجاري، سيظهر للاعبين شارة "Designed for Samsung Gaming Hub" على بعض الملحقات، والتي تعدّ بمثابة شهادة بأن المنتج خضع لاختبارات تؤكّد توافقه وجودته وأدائه وسلامته، وكذلك مستوى أمانه عند استخدامه مع أجهزة سامسونج. وتوفّر الملحقات التي تحمل هذه الشارة تجربة بث ألعاب محسنة على منصّة Gaming Hub، بغض النظر عن أجهزة سامسونج التي يختارها اللاعب.

وفي هذا الإطار؛ أعلنت سامسونج عن شراكتها مع وحدة التحكم اللاسلكية الجديدة من PDP، "Replay Midnight Blue"، وهو أول منتج يُطرح ضمن برنامج "Designed for Samsung Gaming Hub". وستتضمن وحدة التحكم الجديدة بطارية مدمجة قابلة لإعادة الشحن لمدة تصل إلى 40 ساعة من وقت اللعب لكل مرّة، واتصال بلوتوث لاسلكي بزمن وصول منخفض يصل إلى 30 قدمًا، فيما يُمكن لزر الصفحة الرئيسية لمنصة سامسونج Gaming Hub تشغيل المنصّة على الفور، إلى جانب زر التحكم في مستوى صوت التلفزيون سهل الاستخدام، وغيرها المزيد. ويمكن للاعبين استكشاف "Replay Midnight Blue" في جناح سامسونج خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكيّة. ويُشار إلى أنّ وحدة التحكم باتت متاحة الآن للطلب المسبق على موقع PDP الإلكتروني وAmazon وBestBuy.

وتلتزم سامسونج بمنح اللاعبين مرونة متزايدة في تجربة الألعاب الخاصة بهم، مما يسمح لهم بالاختيار من بين مجموعة من أجهزة بث الألعاب. ويمتد هذا الالتزام إلى تعزيز النمو المستمر لمنظومة Gaming Hub، وتقديم المنتجات والتجارب المبتكرة التي تلقى صدى لدى اللاعبين.

وتدعو سامسونج عملاءها لترقّب ابتكاراتها المستمرّة، وتوسيع دائرة شراكاتها ضمن برنامج "Designed for Samsung Gaming Hub".