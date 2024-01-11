المياه: ارتفاع الموسم المطري إلى 37% من المعدل السنوي طويل الأمد

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن ان المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع إلى 37%.

وأضافت اليوم الخميس، أن التخزين الكلي في السدود الرئيسية ارتفع إلى 96,5 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 33,4% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3.

وأشارت الوزارة إلى أن أعلى كمية هطول سجلت في ناعور / العاصمة عمان خلال 24 ساعة بلغت 7,1 ملم .