المياه: ارتفاع الموسم المطري إلى 37% من المعدل السنوي طويل الأمد

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري -سلطة وادي الأردن ان المعدل السنوي طويل الأمد من الهطولات المطرية ارتفع إلى 37%.
وأضافت اليوم الخميس، أن التخزين الكلي في السدود الرئيسية ارتفع إلى 96,5 مليون متر مكعب بنسبة تخزين كلية 33,4% من طاقتها التخزينية البالغة 288,128 مليون م3.
وأشارت الوزارة إلى أن أعلى كمية هطول سجلت في ناعور / العاصمة عمان خلال 24 ساعة بلغت 7,1 ملم .
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