متى تبدأ أول ليلة في رجب؟.. وموعد بدء رمضان 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - متى تبدأ أول ليلة في رجب؟ سؤال يبحث عنه المسلمون في شتى بقاع الأرض، لما يحمله من قرب نسمات شهر رمضان المبارك، لأنه بحلوله يتبقى على شهر رمضان أقل من 60 يوماً.



وتستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر رجب، مساء اليوم الخميس 29 جمادى الآخرة لعام 1445 هجرية، 11 يناير/ كانون الثاني 2024، حيث تحدد دار الإفتاء المصرية، متى تبدأ أول ليلة في رجب، من خلال استطلاع رؤية هلال شهر رجب، وهو الشهر السابع من شهور العام الهجري، بواسطة لجانها الشرعية المنتشرة في جمهورية مصر العربية.

فإذا ثبتت الرؤية يكون يوم الجمعة الموافق 12 يناير هو أول أيام شهر رجب 1445هـ، وبناء عليه تبدأ أول ليلة في رجب، مع غروب شمس اليوم السابق وهو الخميس الموافق 29 من جمادي الآخرة لعام 1445 هـ و11 يناير 2024م.



أما في حال عدم ثبوت الرؤية يكون الجمعة هو المتمم لشهر جمادي الآخرة، ومن ثم فإنه تبدأ أول ليلة في رجب، مع غروب شمس يوم الجمعة الموافق 12 يناير/ كانون الثاني 2024م، وتمتد إلى فجر اليوم التالي" السبت" لتبدأ أول أيام شهر رجب.



وكان المعهد القومي للبحوث الفلكية، قال في وقت سابق، إن الحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد، كشفت أن هلال شهر رجب لهذا العام، سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 1:59 مساءً بتوقيت القاهرة، وبالتالي فإنه فلكيا يوافق الجمعة 12 يناير/ كانون الثاني، تمام شهر جمادى الآخرة 1445هـ، وأول أيام شهر رجب 1445هـ، السبت 13 يناير/ كانون الثاني.



وقد اعتاد الأفراد على موافقة الحسابات الفلكية لموعد الشهر القمري، وهو أمر غير صحيح فالمسألة الشرعية موكلة لدار الإفتاء التي تعلن موعد شهر رجب من خلال لجانها الشرعية المنتشرة في كل مكان.



يذكر أن نظام التقويم الهجري يعتمد على الشهر القمري الذي يتمثل بالمدة الزمنية التي يستغرقها القمر في دورة كاملة حول الأرض.

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