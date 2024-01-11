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محكمة أمريكية تجيز أول عملية إعدام في البلاد باستخدام غاز النيتروجين

1/11/2024 6:11:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أجاز قاضٍ في الولايات المتحدة الأميركية، لولاية ألاباما إعدام سجين بغاز النيتروجين في حكم من المقرر تنفيذه خلال وقت لاحق من كانون الثاني، إذ ستكون أول عملية إعدام في البلاد بموجب طريقة جديدة ينتقدها محامو السجين باعتبارها قاسية وتجريبية.

ورفض القاضي الجزئي لمنطقة وسط ألاباما روبرت أوستن هوفاكر طلب السجين في ألاباما كينيث يوجين سميث بإصدار أمر قضائي لوقف إعدامه المقرر في 25 كانون الثاني بغاز النيتروجين.
وقال محامو سميث إن الولاية تحاول جعله "مادة اختبار" لطريقة إعدام لم تتم تجربتها، ومن المتوقع أن يستأنفوا على قرار القاضي.
ومن الممكن أن تصل مسألة ما إذا كان ممكناً تنفيذ حكم الإعدام بغاز النيتروجين إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة للفصل فيها.
لبنان 24

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