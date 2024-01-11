محكمة أمريكية تجيز أول عملية إعدام في البلاد باستخدام غاز النيتروجين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أجاز قاضٍ في الولايات المتحدة الأميركية، لولاية ألاباما إعدام سجين بغاز النيتروجين في حكم من المقرر تنفيذه خلال وقت لاحق من كانون الثاني، إذ ستكون أول عملية إعدام في البلاد بموجب طريقة جديدة ينتقدها محامو السجين باعتبارها قاسية وتجريبية.
ورفض القاضي الجزئي لمنطقة وسط ألاباما روبرت أوستن هوفاكر طلب السجين في ألاباما كينيث يوجين سميث بإصدار أمر قضائي لوقف إعدامه المقرر في 25 كانون الثاني بغاز النيتروجين.
وقال محامو سميث إن الولاية تحاول جعله "مادة اختبار" لطريقة إعدام لم تتم تجربتها، ومن المتوقع أن يستأنفوا على قرار القاضي.
ومن الممكن أن تصل مسألة ما إذا كان ممكناً تنفيذ حكم الإعدام بغاز النيتروجين إلى المحكمة العليا في الولايات المتحدة للفصل فيها.
لبنان 24
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