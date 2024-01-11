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جنوب افريقيا : اسرائيل يتمت أعداد كبيرة من الأطفال في غزة

1/11/2024 6:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا ان ما أثبتته الوقائع في قطاع غزة يقتضي تدخل محكمة العدل الدولية.

حيث أظهرت الوقائع انتهاكات كبيرة من قبل إسرائيل. ومن بين هذه الانتهاكات، ان اسرائيل يتمت عدد كبير من الأطفال باستهدافها الكبير للنساء والأطفال وقصفهم وقنصهم باماكن تؤويهم في غزة . فيما أكد الجيش الإسرائيلي قبوله لإجراءاته في غزة


واستخدمت إسرائيل الخطاب الديني لتبرير قتل الأطفال والمدنيين في القطاع.

وفي هذا السياق، أعربت جنوب أفريقيا عن صدمتها من ردة فعل إسرائيل على الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر، وشددت على أهمية احترام اتفاقية منع الإبادة.


وأشارت التقارير إلى وجود مؤججين ومحرضين على ارتكاب الإبادة الجماعية في إسرائيل، بما في ذلك رئيس الحكومة.

واستمرت إسرائيل في استهداف البنى التحتية الحيوية بقطاع غزة يعتبر انتهاكًا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، حيث تحول القطاع إلى سجن مغلق ترتكب فيه جرائم إبادة جماعية .

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