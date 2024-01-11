جنوب افريقيا : اسرائيل يتمت أعداد كبيرة من الأطفال في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا ان ما أثبتته الوقائع في قطاع غزة يقتضي تدخل محكمة العدل الدولية.
حيث أظهرت الوقائع انتهاكات كبيرة من قبل إسرائيل. ومن بين هذه الانتهاكات، ان اسرائيل يتمت عدد كبير من الأطفال باستهدافها الكبير للنساء والأطفال وقصفهم وقنصهم باماكن تؤويهم في غزة . فيما أكد الجيش الإسرائيلي قبوله لإجراءاته في غزة
واستخدمت إسرائيل الخطاب الديني لتبرير قتل الأطفال والمدنيين في القطاع.
وفي هذا السياق، أعربت جنوب أفريقيا عن صدمتها من ردة فعل إسرائيل على الأحداث التي وقعت في 7 أكتوبر، وشددت على أهمية احترام اتفاقية منع الإبادة.
وأشارت التقارير إلى وجود مؤججين ومحرضين على ارتكاب الإبادة الجماعية في إسرائيل، بما في ذلك رئيس الحكومة.
واستمرت إسرائيل في استهداف البنى التحتية الحيوية بقطاع غزة يعتبر انتهاكًا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية، حيث تحول القطاع إلى سجن مغلق ترتكب فيه جرائم إبادة جماعية .
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