حوارية في الكرك حول برنامج أنا أشارك

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظمت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الخميس، في كلية الكرك الجامعية جلسة حوارية توعوية حول برنامج "أنا أشارك"، للتعريف بالقوانين الناظمة والمحفزة للمشاركة بالحياة السياسية.
وتحدث من الهيئة المستقلة أوس قطيشات حول أهداف وعمل الهيئة والبرامج التي نفذتها بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، لنشر التوعية بأوساط الشباب والطلبة بأهمية المشاركة بالحياة السياسية.
وقال إن برنامج "أنا أشارك" من برامج الهيئة لتعزيز مشاركة الشباب السياسية ضمن مساحات حوارية توعوية واسعة لنشر الوعي والثقافة السياسية الديمقراطية، وأهمية المشاركة بالانتخابات بمختلف أشكالها.
وتناول قطيشات أبرز التعديلات الدستورية على قانوني الانتخابات والأحزاب خاصة المتعلقة بالشباب والمرأة، وشروط الترشح وآليات الانتخاب ضمن القوائم المحلية والعامة، ودور مفوضية الأحزاب بالهيئة بالتعامل مع الطلبات الحزبية والضمانات القانونية لحرية الانتخاب والممارسة السياسية.
من جانبه، أشار الدكتور طه الشواورة من كلية الكرك الجامعية، إلى أهمية انخراط الشباب بالحياة السياسية البرامجية، لتعزيز قيم الانتماء والولاء على أسس معرفية ووطنية.
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