حوارية في الكرك حول برنامج أنا أشارك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظمت الهيئة المستقلة للانتخاب اليوم الخميس، في كلية الكرك الجامعية جلسة حوارية توعوية حول برنامج "أنا أشارك"، للتعريف بالقوانين الناظمة والمحفزة للمشاركة بالحياة السياسية.



وتحدث من الهيئة المستقلة أوس قطيشات حول أهداف وعمل الهيئة والبرامج التي نفذتها بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، لنشر التوعية بأوساط الشباب والطلبة بأهمية المشاركة بالحياة السياسية.



وقال إن برنامج "أنا أشارك" من برامج الهيئة لتعزيز مشاركة الشباب السياسية ضمن مساحات حوارية توعوية واسعة لنشر الوعي والثقافة السياسية الديمقراطية، وأهمية المشاركة بالانتخابات بمختلف أشكالها.



وتناول قطيشات أبرز التعديلات الدستورية على قانوني الانتخابات والأحزاب خاصة المتعلقة بالشباب والمرأة، وشروط الترشح وآليات الانتخاب ضمن القوائم المحلية والعامة، ودور مفوضية الأحزاب بالهيئة بالتعامل مع الطلبات الحزبية والضمانات القانونية لحرية الانتخاب والممارسة السياسية.



من جانبه، أشار الدكتور طه الشواورة من كلية الكرك الجامعية، إلى أهمية انخراط الشباب بالحياة السياسية البرامجية، لتعزيز قيم الانتماء والولاء على أسس معرفية ووطنية.