الأرصاد: الهطولات المطرية الغزيرة ستستمر 5 أيام في المملكة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن تأثير المنخفض الحالي سيستمر لغاية يوم السبت وستتجدد الهطولات المطرية في المملكة ليومي الأحد والاثنين القادمين .
وأضاف آل خطاب أن تساقط الأمطار سيستمر لغاية يوم السبت على المناطق الجنوبية والشمالية والمتوسطة، مؤكداً أن ذروة المنخفض ستكون الليلة ولصباح يوم غد الجمعة مع تساقط غزير للأمطار مصحوبة بالرعد ورياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.
ونوه أن الحالة الجوية في المملكة ستتجدد يوم الأحد القادم بحيث تعود الأجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والأخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المنطقة الشرقية.
وأكد أن الهطولات المطرية ستستمر ليوم الاثنين مشيراً أن الأحوال الجوية الباردة ستنحسر مع مساء يوم الاثنين القادم.
وحذر من تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.
كما حذر من خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.
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