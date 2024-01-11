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الأرصاد: الهطولات المطرية الغزيرة ستستمر 5 أيام في المملكة

1/11/2024 6:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري -
قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب إن تأثير المنخفض الحالي سيستمر لغاية يوم السبت وستتجدد الهطولات المطرية في المملكة ليومي الأحد والاثنين القادمين .


وأضاف آل خطاب أن تساقط الأمطار سيستمر لغاية يوم السبت على المناطق الجنوبية والشمالية والمتوسطة، مؤكداً أن ذروة المنخفض ستكون الليلة ولصباح يوم غد الجمعة مع تساقط غزير للأمطار مصحوبة بالرعد ورياح غربية نشطة السرعة مثيرة للغبار في مناطق البادية.


ونوه أن الحالة الجوية في المملكة ستتجدد يوم الأحد القادم بحيث تعود الأجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة مع هطول الأمطار بين الحين والأخر في شمال ووسط المملكة وأجزاء من المنطقة الشرقية.


وأكد أن الهطولات المطرية ستستمر ليوم الاثنين مشيراً أن الأحوال الجوية الباردة ستنحسر مع مساء يوم الاثنين القادم.


وحذر من تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة في شمال المملكة وخطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري.


كما حذر من خطر تدني مدى الرؤية الافقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض ومن خطر تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.


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