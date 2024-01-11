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سرايا القدس تقصف بالهاون تجمعا لجنود الاحتلال

1/11/2024 6:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي قصف تجمع لجنود الاحتلال بقذائف الهاون في محيط بني سهيلا شرق خان يونس.

وتمكنت سرايا القدس مع كتائب القسام من استهداف غرفة قيادة للعدو شرق خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل بوقت مسبق من اليوم .

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