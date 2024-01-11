سرايا القدس تقصف بالهاون تجمعا لجنود الاحتلال
التاريخ
1/11/2024 6:11:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت سرايا القدس الذراع العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي قصف تجمع لجنود الاحتلال بقذائف الهاون في محيط بني سهيلا شرق خان يونس.
وتمكنت سرايا القدس مع كتائب القسام من استهداف غرفة قيادة للعدو شرق خان يونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل بوقت مسبق من اليوم .
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