هل تقلل الحمية النباتية الإصابة بفيروس كورونا؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أفاد بحث جديد أن النظام الغذائي النباتي يرتبط غالباً بانخفاض احتمالات الإصابة بكوفيد-19 بنسبة 39%.وقيّم فريق البحث من المعهد العالمي للتغذية والصحة ببريطانيا التأثير المحتمل للأنماط الغذائية على حدوث وشدة الإصابة بفيروس كورونا، بين 702 متطوع بين مارس (آذار) ويوليو (تموز) 2022.



وبعد استطلاع المشاركين تبين أن 424 منهم من آكلي الأطعمة الحيوانية، و278 من النباتيين. وتم تقسيم آكلي اللحوم حسب معدل تناولهم لها.



وبحسب "مديكال إكسبريس"، لاحظ الباحثون انتشار زيادة الوزن والسمنة بشكل ملحوظ بين من يأكلون اللحوم، وهي عوامل تزيد من آثار العدوى.



وأظهرت النتائج أن معدل الإصابة بعدوى كورونا أعلى لدى آكلي اللحوم، مقارنة بالمجموعات الغذائية النباتية: 52% مقابل 40%.



وكان غير النباتيين أكثر عرضة أيضاً للإصابة بعدوى متوسطة إلى شديدة: 18% مقابل ما يزيد قليلاً عن 11%. ومع ذلك، لم يكن هناك اختلاف في مدة استمرار الأعراض.

24

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة