Thursday, 11 January 2024 10:39 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بلدية إربد الكبرى تعلن حالة الطوارئ المتوسطة

1/11/2024 6:11:44 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت بلدية إربد الكبرى حالة الطوارئ المتوسطة للتعامل مع الظروف الجوية السائدة من أجل تلقي شكاوى المواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال الأيام القادمة.
وقال مدير الطوارئ في البلدية المهندس منيف خريس إنه تم تخصيص قرابة 60 ألية مجهزة بالكامل وأكثر من 35 ماتور شفط للتعامل مع حالات ارتفاع منسوب المياه ومداهمتها لممتلكات المواطنين.
وأضاف خريس ان البلدية كلفت موظفين مختصين من أصحاب الخبرة والدراية للعمل ضمن فرق الطوارئ وتم تحديد دوامهم على مدار الساعة ولورديات مختلفة، كما قامت البلدية بتجهيز وفتح أربعة مراكز إيواء تضم قرابة 20 سريراً لأي حالة طارئة قد تواجه أي مواطن تنقطع به السبل.
وزاد ان غرفة الشكاوى تعمل على مدار 24 ساعة، ويتواجد بكل مناوبة ضابطين للارتباط يتلقون الشكاوى ويوثقونها ويعملون كذلك على التنسيق مع مختلف المؤسسات الخدمية الأخرى.
وأكد خريس ان البلدية وطيلة المنخفضات الماضية لم تتعامل مع أي ملاحظة تشكل خطراً على حياة المواطنين، وأبدت جاهزيةً عالية في حل جميع الملاحظات بشكل فوري منوهاً على أهمية تعاون المواطنين من حيث عدم القاء النفايات بشكل عشوائي والتأكد من صلاحية غطاسات المياه للقاطنين في طوابق التسوية، وعدم شبك مياه المجاري على شبكات تصريف مياه الأمطار.
وأشار خريس بأن البلدية مستمرة بتقديم خدمات الطوارئ لبلدية بني عبيد المستحدثة وأن جميع فرقها ستعمل في جميع مناطق البلدية الجديدة خلال المنخفض الجوي.




MENAFN11012024000208011052ID1107708505

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث