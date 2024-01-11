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قوات خاصة إسرائيلية تقتحم بلدة جبع جنوبي جنين

1/11/2024 6:11:43 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية بلدة جبع جنوبي جنين (شمال الضفة الغربية) وحاصرت منزلا وطالبت أحد الشبان بتسليم نفسه.
وفي وقت سابق صباح اليوم بدأت قوات الاحتلال الانسحاب من مدينة جنين بعد تنفيذها عملية عسكرية تخللتها مداهمات واعتقالات ومصادرة أموال.
وكان جيش الاحتلال قد جدد، فجر اليوم، اقتحاماته مدن وبلدات ومخيمات الضفة، في حين تركزت عملياته العسكرية في مدينة ومخيم جنين، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين الحي الشرقي من المدينة.





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