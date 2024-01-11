قوات خاصة إسرائيلية تقتحم بلدة جبع جنوبي جنين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اقتحمت قوات خاصة إسرائيلية بلدة جبع جنوبي جنين (شمال الضفة الغربية) وحاصرت منزلا وطالبت أحد الشبان بتسليم نفسه.
وفي وقت سابق صباح اليوم بدأت قوات الاحتلال الانسحاب من مدينة جنين بعد تنفيذها عملية عسكرية تخللتها مداهمات واعتقالات ومصادرة أموال.
وكان جيش الاحتلال قد جدد، فجر اليوم، اقتحاماته مدن وبلدات ومخيمات الضفة، في حين تركزت عملياته العسكرية في مدينة ومخيم جنين، حيث اندلعت اشتباكات مسلحة مع مقاومين الحي الشرقي من المدينة.
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