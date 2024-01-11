نتنياهو يرفض مجددا مناقشة اليوم التالي في كابينيت الحرب

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- رفض رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أن يبحث كابينيت الحرب في "اليوم التالي" بعد الحرب، وقال في بداية اجتماع كابينيت الحرب، الليلة الماضية، إنه لن يتم التداول في هذا الموضوع حاليا وإنما في قضايا أخرى، حسبما نقلت القناة 13، اليوم الخميس، عن وزير شارك في الاجتماع.

وقُدمت خلال اجتماع كابينيت الحرب تقارير أمنية ومعلومات حول اتصالات لصفقة تبادل أسرى مع حركة حماس، وتعالى منها أنه لا يوجد تقدم في هذا السياق.

وهذه المرة الثالثة التي يتم فيها إلغاء مداولات حول "اليوم التالي"، وفيما لا توجد لدى الحكومة الإسرائيلية خطة لـ"اليوم التالي"، بسبب رفض نتنياهو إجراء مداولات كهذه تحسبا من رد فعل اليمين المتطرف، بقيادة الوزيرين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذان يهددان بإسقاط الحكومة في حال التداول في إنهاء الحرب على غزة وبحث المرحلة التالية.

ونقلت القناة 13 عن مسؤولين رفيعي المستوى في حكومة نتنياهو قولهم إن الاجتماعات التي عقدها وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، مع وزراء إسرائيليين أظهرت العديد من المواضيع الخلافية، بما في ذلك خلال اجتماعه مع كابينيت الحرب، حيث طالب بدمج "حل الدولتين" بالرؤية الإسرائيلية لـ"اليوم التالي" للحرب.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، فإنه "يستدل من الرسائل التي مررها بلينكن خلال الاجتماعات أنه إذا لم تتعامل إسرائيل مع حل الدولتين كرؤية (مستقبلية لقطاع غزة)، فإنها لن تتقدم سياسيا، ولا حتى (في ملف التطبيع) مع السعودية".

كما شدد بلينكن خلال اجتماعه مع المسؤولين الإسرائيليين في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، على أنه "من المستحيل القضاء على حماس بشكل كامل"، وهنا أجابه وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي، رون ديرمر، قائلا إنه "لم يتم القضاء على النازية أيضًا، لكن اليوم لا توجد أي دولة نازية، وهذا هو الهدف"، على حد تعبيره.



