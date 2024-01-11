الإعلام العبري: سيتعين على اسرائيل قريبا اتخاذ قرار حساس بالنسبة مصر

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- رغم الرفض الصارم من جانب مصر للمخطط الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء وباقي دول العالم إلا أن حزب الليكود الحاكم في إسرائيل يتحدى كل هذه الأمور ويصمم على تهجير الغزاويين.

وقالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية إن الليكود رد على وزير الخارجية الأمريكية بلينكن قائلا: "سنشجع الهجرة الطوعية لسكان غزة"، مضيفة أن تل أبيب ستعمل على توسيع العمليات العسكرية في القطاع من نواح عديدة.

وأوضحت الصحيفة إنه قي الوقت الذي لم يتباطأ الجيش الإسرائيلي في عملياته وسط غزة ويتقدم بخان يونس تحت الأرض سيتعين على صناع القرار في إسرائيل قريبا أن يتخذوا قرارا بشأن قضية رفح المعقدة في الجنوب وحساسية الوضع مع مصر.

وقالت معاريف إن المؤسسة الأمنية مهتمة بالوصول إلى وضع تكون فيه السيطرة الإسرائيلية على المنطقة مهمة للغاية حتى لو إذا أصبحت عملية محدودة ضرورية في المستقبل، فسيظل من الممكن التعامل معها بحجم صغير نسبيا من القوات وليس بحجم مماثل لتلك التي تعمل في الحرب.

وأضافت: "هذه هي الحجة التي يثيرها المسؤولون الإسرائيليون في الحوار مع الأمريكيين الآن، فإن السماح حاليا بإجبار مئات الآلاف من سكان شمال قطاع غزة على العودة إلى منازلهم قد يقوي حركة حماس، وبالتالي يعزز تحقيق أهداف الحرب في جنوب قطاع غزة، على الرغم من قرار الاحتلال وبالانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب، فإن النشاط في خان يونس، وكذلك في المخيمات في وسط قطاع غزة، يستمر بنفس الطريقة وبنفس القدر. ويجري حاليا تشكيل قوة من فرقتين تقريبا في هذه الأراضي، والعملية في خان يونس تجري وفق التخطيط العملياتي دون تغيير وحاليا دون تأثير القيود السياسية".

وقالت معاريف إن هناك معضلة أكثر تعقيدا تتعلق بقطاع رفح، حيث تقول إسرائيل صراحة إنه من دون التعامل حتى مع القطاع الجنوبي من القطاع، والذي يضم أيضا محور فيلادلفيا على الحدود مع مصر، لن يكون من الممكن الوصول إلى أهداف الحرب وإنهائها.

وأضافت الصحيفة العبرية أنه خلال الحرب، استوعبت منطقة رفح أعدادا كبيرة من السكان، والافتراض هو أن عددا غير قليل من المقاومة يجدون أنفسهم مختبئين بينهم. ومن الناحية العملية، ومن أجل التعامل معهم، فإن الاختبار النهائي للمرحلة الحالية من الحرب سيكون في رفح على حدود مصر.