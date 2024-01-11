الطلب المقدم من جنوب أفريقيا لدى محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بقلم المحامي ابراهيم الفارس

MENAFN - Palestine News Network )

(قراءة في بعض الجوانب والتداعيات القانونية)

في 29 كانون الأول 2023، قدمت جنوب أفريقيا طلب ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بشأن انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب "اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها" تتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة. تم تأسيس هذا الانتهاك على مسألتينرئيسيتين الأولى تورط إسرائيل في جريمة الابادة ضد الفلسطينين والثانية فشل إسرائيل كدولة في منع وقع جريمة الإبادة الجماعية. وطلبت دولة جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ تدابير مؤقتة تقضي باصدار قرار بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة لحماية الحقوق التي يتم الادعاء بها في الطل من خسارة وشيكة لا يمكن إصلاحها.

قبل الدخول للجوانب القانونية لابد من الإشارة أن لهذا الطلب تبعات سياسية كبيرة، حيث عارضته علناً الولايات المتحدة الأمريكية وأثار سخط الحكومة الإسرائيلية. إذ إن مجرد تقديم هذا الطلب ضد إسرائيل يضعها في موقف حرج أمام العالم، فقد جاءت اتفاقية منع جريمة الابادة الجماعية بعد المحرقة التي راح ضحيتها ستة ملايين يهودي، واليوم تجد إسرائيل نفسها أمام تهمة الإبادة الجماعية مقدمة من دولة جنوب أفريقيا التي عانت في السابق من هذه الجريمة.

سوف يكون لهذه القضية تبعات قانونية مثيرة للاهتمام، ابتداء يتوجب على المحكمة معالجة نطاق التزام الدول الأطراف بمنع الإبادة الجماعية بموجب المادة الأولى من الاتفاقية. وفي سبيل الوصول للنتيحة قد تضطر المحكمة للإجابة على تساؤلات قانونية على درجة عالية من الأهمية مثل مسألة وجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، ومدى حق اسرائيل في الدفاع عن النفس، وجواز تطبيق هذا الحق على الدولة المحتلة وغيرها من القضايا القانونية الدولية الشائكة.

وفقًا للطلب، فشلت إسرائيل، منذ 7 أكتوبر 2023 في منع حدوث جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفشلت في منع التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وانخرطت إسرائيل وفق الطلب في أعمال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين ومازالت هذه الأعمال في تزايد واستمرار ضد الفلسطينين في قطاع غزة.

لعل المتابع لهذه القضية يتساءل عن مدى توافر الصفة القانونية في دولة جنوب أفريقيا في تقديم مثل هذه الطلب لدى محكمة العدل الدولية، وعن الولاية القضائية للمحكمة، والتداعيات القانونية الناجمة عن قرار المحكمة في هذا الطلب.

أناطت المادة التاسعة من الاتفاقية الاختصاص القضائي بشكل مباشر لمحكمة العدل الدولية. ولانعقاد الولاية القضائية، يتعين على جنوب أفريقيا أن تثبت أن نزاعها مع إسرائيل يتعلق بتفسير أو تطبيق أو تنفيذ اتفاقية الإبادة الجماعية حسبما تقضي المادة التاسعة.

في الطلب المقدم للمحكمة أكدت جنوب أفريقيا مرات عديدة على التزامها كدولة طرف في الاتفاية بمنع وقوع الإبادة الجماعية بموجب الاتفاقية. ومن ذلك فقد أشارت أن " جنوب أفريقيا تدرك تمامًا حجم المسؤولية الخاصة ببدء إجراءات ضد إسرائيل بسبب انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية. ومع ذلك، تدرك جنوب أفريقيا تمامًا أيضًا التزامها -كدولة طرف في اتفاقية الإبادة الجماعية - بمنع الإبادة الجماعية" (الطلب، الفقرة 3).

كما أوضحت دولة جنوب أفريقيا، عند طلبها اتخاذ تدابير مؤقتة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، "أن النزاع يتعلق بانتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بما في ذلك فشلها في منع ارتكاب الإبادة الجماعية، والتزامات جنوب أفريقيا بموجب الاتفاقية بمنع الإبادة الجماعية، بما يشمل اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأثير بشكل فعال على تصرفات الأشخاص المحتمل ارتكابهم جريمة الإبادة الجماعية" (الطلب، الفقرة 127).

وفي هذه الجزئية من الطلب استشهدت جنوب أفريقيا بالفقرة الشهيرة رقم 430 من حكم محكمة العدل الدولية لعام 2007 في قضية الإبادة الجماعية (البوسنة ضد صربيا)، وهي مصدر التفسير الواسع لالتزام الدول الأطراف بمنع الإبادة الجماعية.

حيث فسرت محكمة العدل الدولية "نطاق الالتزام بمنع الإبادة الجماعية" المنصوص عليه في المادة الأولى من الاتفاقية في حكمها التاريخي لعام 2007 في قضية البوسنة ضد صربيا. وفقًا للمحكمة، فإن "التزام الدول بمنع الإبادة الجماعية له طابع مستمر ومتميز، وهو التزام متعلق بسلوك وليس التزامًا بالنتيجة، ولا يقتصر على إقليم معين بموجب الاتفاقية". أيأن المحكمة ترى الالتزام بمنع الإبادة الجماعية يقع على عاتق جميع الدول الأطراف، وهو ليس محدودًا إقليميًا ويمكن تحقيقه من خلال كافةالوسائل المتاحة بما فيها اللجوء للمحكمة وطلب اتخاذ تدابير مؤقتة لحماية الحقوق التي يُخشى ضياعها.

أعادت محكمة العدل الدولية النظر في "الالتزام بمنع الإبادة الجماعية"في قضاءها بشأن التدابير المؤقتة في قضية أوكرانيا ضد روسيا عام 2022، حيث أكدت المحكمة أنه وفق المادة الأولى من الاتفاقية، تعهدت جميع الدول الأطراف فيها "بمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، ولا تحدد المادة الأولى أنواع التدابير التي يجوز للطرف المتعاقد اتخاذها للوفاء بهذا الالتزام. وفيما يتعلق بوسائل منع جريمة الابادة الجماعية ربطت المحكمة في قضية أوكرانيا ضد روسيا للمرة الأولى في تاريخها بين الالتزام بمنع الابادة الجماعية (وفق المادة الأولى من الاتفاقية) والتدابير اللازمة التي يجوز لأي من الأطراف المتعاقدة اتخاذها عبر أجهزة الأمم المتحدة المختصة لمنع أفعال الإبادة الجماعية (وفق المادة الثامنة من الاتفاقية) واختصاص المحكمة بالنظر في ذلك (وفق المادة التاسعة من الاتفاقية).

وفي الطلب أشارت جنوب أفريقيا إن الأضرار التي ألحقتها الحملة العسكرية الإسرائيلية ضد غزة منذ 7 أكتوبر تشكل أعمال إبادة جماعية. وبينت أن عدد الضحايا الفلسطينين يزيد عن عشرين ألف ومن بينهم ما يقارب ثمانية آلاف طفل، وما يزيد عن سبعة آلاف مفقود، واصابة ما يزيد عن خمس وخمسون ألف فلسطيني وأن إسرائيل دمرت ثلاثمائة وخمس وخمسون ألف منزل ودمرت أيضًا مناطق وأحياء سكانية كاملة. وعلى الرغم من أن الطلب يدين بشكل واضح استهداف حركة حماس للمدنيين الإسرائيلين واحتجاز الرهائن في 7 أكتوبر، لكن الطلب في ذات الوقت

يقول إنه "لا يمكن لأي هجوم مسلح على أراضي دولة ما مهما كانت خطورته - حتى لو كان الهجوم ينطوي على جرائم وحشية - أن يعتبر مبرر محتمل لانتهاك أحكام اتفاقية الإبادة الجماعية. (الطلب، الفقرة الأولى).

على الرغم من أن الطلب انصب في المقام الأول على سلوك إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، لكنه يناقش أيضاً "السياق الأوسع لسلوك إسرائيل تجاه الفلسطينيين من خلال نظام الفصل العنصري الذي دام 75 عامًا، واحتلالها العسكري للأراضي الفلسطينية، والحصار على قطاع غزة المستمر منذ منذ 16 عامًا". (الطلب، الفقرة الثانية).

للتدليل على نية الإبادة الجماعية، تشير جنوب أفريقيا في طلبها إلى التصريحات المتكررة التي أدلى بها المسؤولون الإسرائيليون، بما في ذلك تصريحات رئيس الوزراء، وسير العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، بما في ذلك "فشلهم في توفير أو ضمان الغذاء الأساسي للسكان في غزة والمياه والدواء والوقود والمأوى وغيرها من المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة وقصفها المستمر الذي أدى لإجلاء 1.9 مليون شخص أو 85% من سكان غزة من منازلهم دون مأوى مناسب، والذين لا يزالون يتعرضون للهجوم والقتل والضرر". (الطلب، الفقرة 42). واقتبس الطلب مناشدات دولة فلسطين لزعماء العالم بوقف الإبادة الجماعية في قطاع غزة مستشهداً بخطاب رئيس دولة فلسطين بتاريخ 18 تشرين الثاني 2023 والذي بثه التلفزيون الرسمي الفلسطيني ووثقته وكالة الأنباء الفلسطينية-وفا-. (الطلب، الفقرة 3).

في 3 كانون الثاني 2024، أي بعد أقل من أسبوع من تقديم جنوب أفريقيا طلبها، أعلنت المحكمة أنها ستعقد جلسات استماع عامة بشأن طلب التدابير المؤقتة يومي الخميس والجمعة من الأسبوع المقبل (11 و12 كانون الثاني). وستقرر المحكمة بعد ذلك ما إذا كانت ستفرض تدابير مؤقتة. وقد يستغرق هذا القرار أسابيع أو أشهر. وفي القضية بين أوكرانيا وروسيا، جاء قرار المحكمة بشأن التدابير المؤقتة بعد ما يزيد قليلاً عن شهر من تقديم أوكرانيا لطلبها وبعد حوالي أسبوعين من جلسات الاستماع العامة.

وفي قرارها بشأن التدابير المؤقتة، ستحدد المحكمة ما إذا كانت تتمتع باختصاص قضائي، وستقرر في الصفة القانونية لجنوب أفريقيا استناداً لأحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وستقرر أيضاً

إذا كان هناك خطر وضرر لا يمكن إصلاحه وحالة استعجال تستدعي اتخاذ تدابير مؤقتة. وفي حال انتقلت المحكمة للبحث في موضوع الطلب،

سوف تعقد المحكمة جلسات استماع علنية بشأن الادعاءات وتصدر حكمها النهائي بحصوص ما إذا كانت أفعال إسرائيل ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية ام لا. ومن التجارب السابقة قد يستغرق هذا الحكم النهائي سنوات - في قضية غامبيا ضد ميانمار، استغرقت المحكمة ما يقارب من عامين ونصف.

على خلاف ما يعتقد البعض، فإن التداعيات القانونية لهذه القضية سوف تكون كبيرة في حال كان قرار المحكمة لصالح جنوب أفريقيا، سواء في التدابير المؤقتة أو في الحكم النهائي.

ومن هذه التداعيات، يحظر القانون الأمريكي المعروف باسم قانون ليهي (Leahy Law) تقديم المساعدة العسكرية لأي قوات عسكرية أجنبية متورطة في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وإن كان هذا الأمر حالياً مثار جدل في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن بعد صدور قرار محكمة العدل الدولية فإن الدعم المالي والعسكري الأمريكي لإسرائيل ينطوي على مخاطر قانونية مؤكدة غير خاضعة للنقاش.

والولايات المتحدة ليست الدولة الوحيدة التي سوف تواجه هذه المخاطر بل هناك دول غربية ستجد لزاماً عليها مراجعة دعمها لإسرائيل.

سوف يشكل قرار المحكمة في هذا الطلب، خطوة متقدمة في تنفيذ الاتفاقيات الدولية وضمان التزام الدول في تنفيذ أحكام الاتفاقيات الموقعة وضمان عدم وجود أي دولة فوق القانون الدولي.

ومن التداعيات المتوقعة رفض الامتثال لقرارات المحكمة- وهو أمر متوقع في هذه القضية- الأمر الذي يؤدي إلى تقويض مشروعية المحكمة بشكل كامل. كما أن تنفيذ قرار المحكمة من خلال الأداة التنفيذية للأمم المتحدة وهو مجلس الأمن واحتمال ستخدام الفيتو الأمريكي أمر قائم أيضاً. ولن يكون سهلاً على الإدارة الأمريكية التصدي لقرار محكمة دولية وتقويض شرعيتها أمام العالم. فهذا ليس مشروع قرار مقدم من دولة عربية أو غربية بل قرار متعلق بمشروعية النظام القضائي الدولي. وهذا ما قد يفسر حالة الغضب والتنديد القائمة ضد جنوب أفريقيا من طرف الولايات المتحدة الأمريكية.

لذلك يعتبر هذا الطلب سابقة قضائية أمام محكمة العدل الدولية، حيث تعترف دولة طرف في الاتفاقية بالتزامها بمنع الإبادة الجماعية في إقليم دولة يقع خارج نطاق ولايتها بآلاف الكيلو مترات. وقد وضعت هذه القضية المحكمة والاتفاقيات الدولية والدول الموقعة عليها أمام تحديات ونقاشات قانونية سيكون لها تأثير إما سلبي أو إيجابي على القضاء الدولي وعلى الأمن والسلم الدوليين.