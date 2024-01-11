بطولة البرازيل الودية.. منتخب الإمارات لكرة القدم الشاطئية يواجه المغرب في الافتتاحية

يواجه منتخبنا الوطني لكرة القدم الشاطئية في تمام الساعة الثانية فجر يوم السبت "بتوقيت الإمارات" منتخب المغرب في المباراة الافتتاحية لبطولة البرازيل الودية الدولية، فيما يلتقي في المباراة الثانية المنتخبان البرازيلي والأمريكي.

وتأتي مشاركة أبيض الشاطئية في هذه البطولة التي تقام خلال الفترة من 12 إلى 14 يناير الحالي، ضمن برنامج معسكره الخارجي في البرازيل, الذي بدأ يوم الثالث من الشهر الجاري ويُختتم يوم 21 من الشهر ذاته، وذلك في اطار استعداداته لمشاركته المقبلة في بطولة كأس العالم لكرة القدم

الشاطئية "الإمارات 2024".

وتضم قائمة منتخبنا في هذا المعسكر 18 لاعباً وهم : محمد الجسمي، حميد جمال، سعيد عيد، عبدالرحمن محمد، وليد محمدي، وليد بشر، أحمد بشر، علي محمدي، راشد عيد، عباس علي، هيثم الكعبي، كمال علي، هشام منتصر، أحمد الملاحي، عبدالله عباس، عبدالله دهقاني، محمد عبيد، راشد عبيد.

وخاض أبيض الشاطئية خلال فترة وجوده في البرازيل قبل انطلاق البطولة الودية الدولية مباراتين وديتين أمام فريقي رابوسا وإي سي أيه البرازيليين وفاز بنتيجة (4 – 2) و (5 – 2)، ومن المقرر أن يخوض مباراتين اضافيتين بعد ختام مشاركته في هذه البطولة.

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