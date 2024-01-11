اعتماد قائمة حكام الإمارات الدوليين

اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم القائمة الدولية لحكام وحكمات كرة القدم والشاطئية والصالات في الإمارات لعام 2024، والتي ضمت 24 حكماً بالإضافة إلى 7 حكام لتقنية الفيديو المساعد.

وضمت القائمة الدولية 8 حكام للساحة بالنسبة لكرة القدم وهم محمد عبد الله حسن، عمر محمد آل علي، عادل علي النقبي، أحمد عيسى درويش، يحيي علي الملا، سلطان محمد صالح، خلود خدوم الزعابي، محمد عبد الله الهرمودي و10 حكام مساعدين هم: محمد أحمد يوسف، وحسن محمد المهري، وجاسم عبد الله آل علي، وأحمد سعيد الراشدي، وعلي راشد النعيمي، وسبت عبيد سرور، وأمل جمال ناصر، وسعيد راشد المرزوقي، وياسر سبيل المرشدي، ومحمد حسين المازمي و 7 حكام (شارات) لتقنية الفيديو، وهم: محمد عبد الله حسن، عادل علي النقبي، عمر محمد آل علي، محمد عبيد خادم، صقر حمدان الزعابي، عيسى خليفة الهاجري، أحمد سعيد النقبي.

كما تضمنت القائمة الحكام: فهد بدر الحوسني، أحمد عبد الله الغيص، نجاة حسن البلوشي، ياسر خلفان الزعابي (كرة الصالات)، وإبراهيم يوسف الرئيسي، ونواف أحمد حسن (الكرة الشاطئية).

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