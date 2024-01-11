من دواعي سروري وجوده معي.. كلوب يكيل المدح للاعب ليفربول ويعتذر له

أشاد مدرب ليفربول يورغن كلوب، بلاعب وسط الريدز كورتيس جونز، بعد مساهمته في فوز الليفر على ضيفه فولهام 1/2 مساء الأربعاء، في ذهاب نصف نهائي مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.

وكان ليفربول متأخراً بهدف نظيف، عندما أحرز جونز هدف التعادل في الدقيقة 68، قبل أن يسجل البديل كودي جاكبو، هدف الفوز الثمين في الدقيقة 71.

ويشهد الموسم الحالي، مشاركة جونز في مباريات ليفربول بشكل أكبر من الموسمين الماضيين، وبرر كلوب السبب في حصول لاعبه الشاب على مزيد من الدقائق.

وقال كلوب في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "كورتيس مهم للغاية بالنسبة لنا وهو يعرف ذلك، بالصدفة سمعت مقابلته وكان الشيء الوحيد الذي تمكنت من سماعه هو، أحتاج إلى مزيد من الوقت في الملعب، أنا أحب ذلك، آسف جدًا يا كورتيس لأنني لم أعطك المزيد من وقت اللعب سابقًا".

وأضاف: "لقد قطع خطوات كبيرة، لقد بدأ وكأنه اللاعب الأكثر لياقة في الملعب بأكمله، لقد تعرض لضربة، أعتقد أنها في ساقه وسقط، ولكن بعد ثانية استدار وسجل".

وتابع: "لاعب كرة قدم جيد جدًا، لقد كان كذلك دائمًا، ولكن باستخدام هذه المهارات، أصبح الآن بالنسبة لي وله وللجميع، هذا رائع حقًا، لقد قطع خطوات كبيرة في الأمور الدفاعية، ما يمنحه شعورًا أفضل بالمباراة، وفجأة يمكنه إظهار جودته بشكل أكبر".

وأتم كلوب تصريحاته، قائلاً: "إنه لمن دواعي سروري أن يكون هذا الشاب موجودًا، لأنه يتمتع بثقة طبيعية وهذا أمر رائع حقًا".

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