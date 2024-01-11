فينيسيوس يفاجئ جماهير السعودية برسالة

وجه البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، رسالة باللغة العربية إلى جماهير وعشاق الميرنغي، عقب الانتصار الثمين على أتلتيكو مدريد، مساء أمس الأربعاء، بنتيجة 3/5، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس السوبر الإسباني، التي تستضيفها السعودية.

وكتب فينيسيوس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام": "أنا سعيد جداً باللعب في السعودية مرة أخرى، وتلقي حبكم".

وتابع: "شكراً لكم على حبكم الكبير لكرة القدم، وسنراكم مرة أخرى الأحد المقبل في النهائي".

وسجل أهداف ريال مدريد أنطونيو روديجر، وفيرلاند ميندي، وداني كارفاخال، وستيفان سافيتش (هدف عكسي)، وإبراهيم دياز في الدقائق (20، 30، 85، 115، 122) بينما أحرز لأتلتيكو مدريد ماريو هيرموسو، جريزمان، وروديجر (هدف عكسي) في الدقائق (7، 37، 78).

وسيواجه ريال مدريد في المباراة النهائية، الفائز من مواجهة برشلونة وأوساسونا التي ستلعب اليوم الخميس.

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