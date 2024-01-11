منذ 25 عامًا.. منتخب إفريقي يبحث عن فوزه الأول بـ «الكان»

بعد 3 مشاركات سابقة في كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، مازال أحد المنتخبات الإفريقية

يبحث عن فوزه الأول والتأهل للمرة الأولى للأدوار الإقصائية من البطولة القارية.

منتخب ناميبيا بدأ رحلته في كأس أمم أفريقيا خلال نسخة 1998 في بوركينا فاسو، لكنه استهل مشواره القاري بالخسارة أمام كوت ديفوار 3/4 بعد مباراة مثيرة، ثم فرض التعادل على أنجولا 3/3 قبل أن يخسر أمام جنوب أفريقيا 1/4، أي أنه سجل 7 أهداف خلال 3 مباريات ومنيت شباكه بـ 11 هدفاً.

وانتظر المنتخب الملقب بالمحاربون الشجعان 10 أعوام قبل العودة إلى كأس أمم أفريقيا من خلال نسخة 2008 في غانا، حيث بدأ مشواره بهزيمة قاسية أمام المغرب 1 / 5 ثم خسر مجددا على يد غانا صاحبة الأرض صفر/ 1 قبل أن ينهي مشواره القاري بالتعادل مع غينيا 1 / 1.

واستمر غياب ناميبيا عن البطولة القارية 11 عاما قبل أن تتأهل لنسخة 2019 في مصر، حيث خسرت أمام المغرب وجنوب أفريقيا بهدف دون رد قبل أن تسقط على يد أفيال كوت ديفوار 1 / 4.

وفي إجمالي مشاركاته في كأس أمم أفريقيا خاض منتخب ناميبيا 9 مباريات حيث خسر في 7 لقاءات وتعادل في 2، دون أن يعرف طعم الفوز، واستقبلت شباكه 24 هدفا مقابل تسجيله 10 أهداف.

وكان المنتخب الناميبي من بين المنتخبات التي تأخر ظهورها في النهائيات الأفريقية حيث غاب الفريق عن المشاركة في تصفيات البطولة حتى 1994 ثم فشل في محاولته الأولى بالتصفيات ليغيب أيضا عن نسخة 1996 بجنوب أفريقيا، فيما نجح في المحاولة الثانية بالتصفيات وشارك في نسخة 1998 ببوركينا فاسو.

وعلى مدار مشواره منذ الانفصال عن جنوب أفريقيا في عام 1990، لم يحقق منتخب ناميبيا سوى لقب وحيد يتمثل في كأس كوسافا للأمم عام 2015.

وشارك منتخب ناميبيا ضمن المجموعة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2023 بكوت ديفوار، بعد استبعاد كينيا، ونجح الفريق خلال التصفيات في تحقيق فوز تاريخي على الكاميرون 2 / 1 بعد أن تعادل معها 1 / 1 بينما تعادل مع بوروندي بالنتيجة ذاتها، قبل أن يخسر أمامها 2 / 3 ، أي أنه حقق انتصارا وحيدا مقابل تعادلين وهزيمة، لكنه رغم ذلك احتل المركز الثاني وتأهل رفقة الكاميرون للبطولة القارية.

وقبل المشاركة في النسخة القادمة بأمم أفريقيا، خاض منتخب ناميبيا مباراتين في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، حيث خسر أمام غينيا الاستوائية صفر/ 1 قبل أن يهزم ساوتومي وبرينسيب 2 / 1.

ولكن تبدو فرص منتخب ناميبيا صعبة خلال مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا في كوت ديفوار، بعدما أوقعته القرعة ضمن المجموعة الخامسة، وهي واحدة من أصعب مجموعات البطولة حيث تضم إلى جواره تونس وجنوب أفريقيا ومالي.

وسيفتتح منتخب ناميبيا مشواره بملاقاة منتخب تونس يوم 16 كانون الثاني/يناير على ملعب أمادو جون كوليبالي، وهو نفس الملعب الذي سيشهد مواجهته أمام جنوب أفريقيا بعدها بخمسة أيام، قبل أن ينهي مشواره في دور المجموعات بملاقاة مالي على ملعب لاورينت بوكو يوم 24 من ذات الشهر.

ولم يسبق لمنتخب ناميبيا التأهل لكأس العالم، حيث خاض 51 مباراة من قبل في التصفيات وحقق 12 انتصارا مقابل 11 تعادلا و28 هزيمة.

وتعتبر الهزيمة أمام مصر 1 / 7 و2 / 8 هي الأسوأ في تاريخ ناميبيا، بينما كان الفوز على بوتسوانا 6 / صفر وعلى بنين 8 / 2 هو الأكبر في تاريخ الفريق.

ويعد المركز 68 هو الأعلى في تاريخ منتخب ناميبيا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بينما المركز 167 هو الأسوأ في تاريخه، علما بأنه يحتل المركز 115 حاليا.

وتبلغ القيمة السوقية للاعبي منتخب ناميبيا 5 ملايين و800 ألف يورو، ويعتبر بيتر شالوليلي، مهاجم ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، هو الأعلى قيمة سوقية في الفريق، حيث تبلغ قيمته 5ر2 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

ويتولى المدرب الوطني كولين بنيامين تدريب منتخب ناميبيا ويحمل بيتروس شيتيمبي شارة القيادة، بينما يعتبر دينزل هاوسيب الأكثر مشاركة في تاريخ الفريق برصيد 82 مباراة دولية، بينما يحمل شالوليلي لقب هداف الفريق التاريخي برصيد 16 هدفا.



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