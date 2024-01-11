إنفانتينو: الإمارات تعزز العطاء والإبداع في كرة القدم والرياضة

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" جياني إنفانتينو، عن فخره واعتزازه بتكريمه في النسخة الثانية عشرة لحفل جوائز محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، معتبراً أن دبي المدينة العالمية، أصحبت قادرة على أن منح الأمل لجميع الرياضيين في العالم وكرة القدم بصفة خاصة على الإبداع والعطاء.

ونال إنفانتينو جائزة الشخصية الرياضية العالمية لعام 2023، في حفل تكريم الفائزين في النسخة الـ 12 لـ“جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي"، والذي أقيم اليوم الأربعاء بدبي، تقديراً لدوره الكبير في تطوير كرة القدم العالمية مـن خلال الاستعانة بمختلف أصحاب الخبرات وكذلك بإدخال التكنولوجيا في التحكيم والإدارة والكشف عن المنشطات وإصابات اللاعبين، علاوة على دعمه للجهود العربية في لعب دور مهم في تطوير كرة القدم من خلال منحها حق اســتضافة البطولات والفعاليــات الكبرى التي ينظمها الفيفا.

ووجه إنفانتينو، خلال حفل تكريمه، الشكر إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على جهوده نحو الارتقاء بمدينة دبي التي أصحبت بحق مدينة عالمية.

وقال: "يا له من شرف وفخر كبير لي أن أكون متواجداً هنا للتتويج بالجائزة التي تحمل اسم الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم".

وأضاف: "شكراً لشعب الإمارات، نشعر دائماً إننا هنا في هذه المدينة الخلابة، دبي العالمية"، إننا في أوطاننا"

وأكد إنفانتينو أن التتويج بجائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي هي شهادة على الجهود الرائعة التي تبذلها دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة لتعزيز العطاء والإبداع في كرة القدم والرياضة بصفة عامة.

وأضاف:" دبي قادرة على أن تمنح الأمل لكثير من الشباب وللكبار في العالم، دبي توحدنا جميعا".

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