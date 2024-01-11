«فيفا»: جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي التكريم الأرفع شأنًا للشخصيات الرائدة

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن جائزة الشخصية الرياضية العالمية في "جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي"، التي فاز بها جياني إنفانتينو رئيس "الاتحاد" هي بمثابة التكريم الأرفع شأناً ُالذي يُمنح للشخصيات الرائدة التي تُعلي من مكانة الرياضة وروح التنافس النزيه.

ونشر موقع الاتحاد الدولي تقريرا عن فوز إنفانتينو بهذه الجائزة، مشيراً إلى أنها تستقي إلهامها من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، انطلاقاً من شغف سموه بالرياضة.

وأشار "فيفا" إلى أن الجائزة أطلقت دورتها الأولى في عام 2009 بهدف تكريم الإنجازات الفردية في حقول رياضية متنوعة، بينما أصبح بالإمكان اعتبارا من عام 2012 ترشيح شخصيات دولية لنيل الجائزة.

وبمناسبة تكريمه، قال إنفانتينو:“يُشرّفني تكريمي بالشخصية الرياضية العالمية في الدورة 12 من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، فالحصول على هذه الجائزة التي تحتفي بالإبداع والابتكار والنزاهة في عالم الرياضة، يملأ قلبي بمشاعر الفخر لأننا في "فيفا" نمثّل الوحدة والتنافس النزيه والمساواة والتطوير العالمي المستدام".

وأضاف: "أودّ أن أتوجه بالتهنئة للفائزين بالجوائز، وأن أعرب عن امتناني العميق لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومعالي مطر الطاير، رئيس مجلس أمناء الجائزة التي تُعتبر أرفع جائزة دولية تمنحها مدينة دبي، كذلك لأعضاء لجانها".

وقال: "يُجسِّد تكريمي بجائزة الشخصية الرياضية العالمية، في الدورة 12 من جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في دبي، النجاح الذي حققه "فيفا" في توحيد العالم من خلال كرة القدم".

وأردف: "أتوجه بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ولكل من عمل على النهوض بكرة القدم، ولمدينة دبي الجميلة الشغوفة بالرياضة، التي سنعود إليها بدءاً من 15 فبراير لمتابعة منافسات كأس العالم للكرة الشاطئية، التي ستكون حدثاً عظيماً آخر يوحِّد العالم".

وذكر "فيفا" أن الإمارات تحظى بتاريخ حافل من استضافة بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم، إذ نظّمت خلال الـ 21 عاماً الماضية 8 بطولات، منها 4 نسخ من كأس العالم للأندية، وكأس العالم تحت 20 سنة "الإمارات 2013" وكأس العالم للكرة الشاطئية "الإمارات 2009" هذا بالإضافة إلى بطولة تاسعة مرتقبة هي كأس العالم للكرة الشاطئية "الإمارات 2024" في فبراير المقبل.

وأشار إلى أن فوز إنفانتينو بالجائزة جاء تكريماً للدور الذي قام به "فيفا" في تطوير كرة القدم بوسائل متنوعة، ومن بينها تكنولوجيا التحكيم بمساعدة الفيديو وكشف تعاطي المنشطات ومراقبة إصابات اللاعبين.

وتطرق "فيفا" إلى أن لجنة الجائزة سلطت الضوء على الدور الذي لعبه رئيس الاتحاد الدولي في إطلاق مبادرات نوعية تعزز مكانة كرة القدم حول العالم، مثل زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة كأس العالم إلى 48، وهو ما يمثل إحدى ركائز الأهداف الاستراتيجية لـ“فيفا" على مدى السنوات الأربع المقبلة، وكذلك التنويه بالدور الإيجابي الذي لعبه إنفانتينو في الوطن العربي، ولا سيما بشأن استضافة عدة بطولات وأحداث كروية مهمة في المنطقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز