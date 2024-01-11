حماس تعلن قتل وإصابة قوة إسرائيلية واستهداف 5 آليات جنوب قطاع غزة

أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، قتل وإصابة قوة إسرائيلية واستهداف خمس آليات جنوب قطاع غزة.

وقالت كتائب القسام، في منشورات منفصلة أوردتها وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا عبر منصة "إكس" اليوم إن عناصرها تمكنت من استهداف قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد "رعدية" وأوقعوها بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وأشارت إلى استهداف وتدمير أربع آليات وجرافة إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" وعبوات الشواظ المضادة للدروع شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة واشتعال النيران في إحداها.

وكشفت عن قيام مقاتليها مع "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بـ "استهداف غرفة قيادة إسرائيلية شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل".





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