حماس تعلن قتل وإصابة قوة إسرائيلية واستهداف 5 آليات جنوب قطاع غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الخميس، قتل وإصابة قوة إسرائيلية واستهداف خمس آليات جنوب قطاع غزة.
وقالت كتائب القسام، في منشورات منفصلة أوردتها وكالة الصحافة الفلسطينية (صفا عبر منصة "إكس" اليوم إن عناصرها تمكنت من استهداف قوة إسرائيلية راجلة متمركزة داخل أحد المنازل بعبوة مضادة للأفراد "رعدية" وأوقعوها بين قتيل وجريح شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
وأشارت إلى استهداف وتدمير أربع آليات وجرافة إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" وعبوات الشواظ المضادة للدروع شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة واشتعال النيران في إحداها.
وكشفت عن قيام مقاتليها مع "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي بـ "استهداف غرفة قيادة إسرائيلية شرق مدينة خانيونس بقذائف الهاون من العيار الثقيل".
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